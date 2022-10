Serie D, reti bianche al Riviera delle Palme tra Porto d’Ascoli e Vastogirardi

Porto d’Ascoli 0-0 Asd Vastogirardi7^ giornata campionato Serie D – Girone F, 16 ottobre 2022, stadio Riviera delle Palme – San Benedetto del Tronto



Le formazioniPORTO D’ASCOLI (4-3-3): Testa, Petrini (01, 75′ Spagna), Pasqualini, Sensi, Fall, Napolano (52′ Verdesi ’02), Battista (90′ Clerici), Pacchioli (04), Rovinelli (02), D’Alessandro, Pietropaolo (03). All. Ciampelli.

A disp. Finori, Caprioli, Passalacqua, Verdesi, Rossi, Evangelisti, Clerici, Tortoioli, Spagna.

VASTOGIRARDI (4-4-2): Petriccioni (02), Canale (04, 78′ Panaro), Gallo (01), Gargiulo, Ruggieri, Tomas, Fiori (03, 65′ Iacullo), Antongiovanni (65′ Makni), Lorusso (85′ Bentos), Calemme (60′ Modesti), Hernandez. All. Coletti. A disp. Piga, Modesti, Sciarretta, Panaro, Maione, Mocanu, Iacullo, Bentos, Makni.

NoteAmmoniti Fall (P) Fiori (V) Pietropaolo (P) D’Alessandro (P) Spagna (P), espulso Gargiulo (V)



La cronaca della garaLa gara si accende all’8′ con Calemme che prova l’incursione in area ma Sensi lo chiude al momento del tiro. Il Vastogirardi mantiene il possesso della sfera, ma gli orange si chiudono bene. Napolano al 13′ prova la punizione da posizione ottima, a ridosso dell’area, ma nulla da fare. Poco dopo d’Alessandro su corner di Napolano tenta l’assalto al secondo palo ma finisce alto sulla traversa. Alla mezz’ora brivido per un gol di Fall annullato però per fuorigioco netto. Poco dopo ci riprova sempre il Porto d’Ascoli con un destro velenoso di Battista che finisce però sul palo. Azione che si ripete similissima al 40′. Solo due minuti dopo il cuore degli ospiti si ferma: Gargiulo commette fallo su Battista lanciato a rete e l’arbitro non può far altro che assegnare il penalty. Al dischetto Napolano: il suo tiro finisce fuori a destra, con Petriccione che aveva comunque indovinato l’angolo. Nessun recupero e nessun cambio alla ripresa.

La partita scorre equilibrata con gli undici di mister Coletti che rispondono colpo su colpo agli orange. Al 55′ azione insistita del Vastogirardi sulla sinistra, Gallo crossa ma Sensi devia verso Testa che blocca la sfera rischiando l’autogol. Al 60′ però il direttore di gara vede una trattenuta di Gargiulo su Battista lanciato in porta in contropiede, che cade per il fallo. Rosso diretto e gialloblù in dieci. Venti minuti in salita ma gli altomolisani tengono duro. Occasionissima per Sensi al 76′ sugli sviluppi di un corner di Battista. Occasioni da ambo i lati col Vastogirardi che gestisce lo svantaggio numerico e il Porto d’Ascoli che tenta diversi assalti. Quattro minuti di recupero non bastano per muovere il risultato, e lo scontro finisce a reti bianche.