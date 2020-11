Serie D, quattro nuovi positivi al Covid tra i tesserati del Vastogirardi

Il Covid continua a tormentare il girone F della Serie D. In attesa dell’esito dei tamponi effettuati sui giocatori del Campobasso, nella giornata di oggi la notizia di nuove positività colpisce il Vastogirardi Calcio. Alla società alto molisana sono stati comunicati quattro nuovi contagi tra i tesserati, che vanno ad aggiungersi al primo tampone positivo della scorsa settimana riguardante un altro elemento della rosa.

Inevitabile mantenere lo stop agli allenamenti, anche se i gialloblù intendono riprendere le attività quanto prima mantenendo in isolamento i soggetti colpiti dal Covid-19. Probabile che – ad inizio della prossima settimana – la squadra torni agli ordini di mister Prosperi per preparare le prossime sfide di un campionato avvolto da una nube di incertezza in attesa del nuovo protocollo promesso dalla Lnd.

Se non altro, il Vastogirardi resta una delle (poche) squadre nel girone F ad aver disputato più partite da inizio stagione. Sei al momento, con il solo rinvio del match con il Montegiorgio, originariamente previsto per l’otto novembre. Non c’è alcuna emergenza, dunque, tant’è che la società si mostra tranquilla e pronta a far riprendere gli allenamenti in tutta sicurezza, forse già a partire da martedì. L.L.