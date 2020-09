Serie D, pubblicato il calendario: alla 2^ giornata il derby tra Campobasso e Agnone

Si parte domenica 27 settembre e tra le molisane solo l’Agnonese inizierà tra le mura amiche ospitando il Matese. Per il Campobasso è in prpogramma la trasferta Aprilia, mentre il Vastogirardi sarà discena sul campo del Giulianova. Questo pomeriggio sono stati pubblicati i calendari di serie D e il girone F, già alla seconda giornata, proporrà il derby molisano tra Campobasso e Agnonese: sarà l’esordio casalingo per i rossoblù.

Il torneo si concluderà il 16 maggio: il Campobasso ciuderà a Pineto, l’Agnone in casa con il Montegiorgio e il Vastogirardi a Tolentino.

IL CALENDARIO COMPLETO DEL GIRONE F DELLA SERIE D