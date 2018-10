REDAZIONE SPORT

La sesta giornata del girone F di serie D dice che l’Isernia è la molisana più in forma in questo momento. La formazione di Massimo Silva, infatti, dopo aver violato il campo di Savignano, riesce ad avere la meglio anche sulla Jesina, conquistandosi così un posticino nella pancia della classifica a quota otto punti. Un ottimo viatico per arrivare carichi al punto giusto al derby di domenica contro il Campobasso.

A proposito dei rossoblù, non sono andati oltre lo 0-0 nella partita interna al cospetto della Recanatese. Un match scorbutico, che si è rischiato di perdere nell’ultima parte in cui i marchigiani hanno sfiorato la vittoria e dunque il colpaccio. Si fa ancora troppa fatica sotto porta, questo è il dato che emerge più del resto.

Riesce ad evitare la sconfitta interna anche l’Olympia Agnonese. La sfida al Civitelle era delicata contro l’Avezzano, ultimo in classifica ma competitivo. Gli abruzzesi erano passati in vantaggio nei primi minuti ma i granata non hanno mollato strappando un punto che alla fine muove la graduatoria.

IN ALTO, L’INTERVISTA A MISTER MANDRAGORA NEL POST PARTITA