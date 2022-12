Serie D, pacco di Natale amaro per il Vastogirardi sconfitto in casa

Asd Vastogirardi 0 – 1 Cynthialbalonga

17^ giornata campionato Serie D – Girone F, 21 dicembre 2022, stadio ‘F. Di Tella’ – Vastogirardi

Marcatori

Sivilla (C.) (2’pt)

Le formazioni

VASTOGIRARDI

Petriccione, Canale, Gallo, Modesti (Gargiulo 1’st), Ruggieri, Grandis (Ciocca 41’st), Makni, Iacullo (Fiori 1’st), Khoris (Hernandez Perez 32’st), Calemme (Antogiovanni 1’st), Bentos Vasquez.

A disp. Piga, Panaro, Sergio, Solimeno.

All. Coletti.

CYNTHIALBALONGA

Santilli, Redondi, Petti, Fontana, Falasca, Pietrantonio, Sivilla, De Angelis Durante, Cappai (Secli 24’st), Borrelli (Sbardella 45’st), Del Canuto (Mirimich 48’st).

A disp. Vilardi, Fiorini, Belfiore, Caselli, Giacobbe, Dellavecchia.

All. D’Antoni.

Note

Ammoniti Gargiulo (V.), Petti, Cappai, Del Canuto (C.)

La terna arbitrale

G. Loris (Rossano), V. Ferrara (Castellamare di Stabia), G. Federico (Agropoli)

La cronaca della gara

L’inizio è purtroppo disastroso per gli uomini di casa. Al 2’pt un lancio di Pietrantonio viene raccolto da Sivilla che inesorabile buca Petriccione. Brutto scossone ma il Vastogirardi tenta di rialzare subito la testa. Al 9’pt Calemme cerca la reazione ma il suo destro viene disinnescato. Al 25’pt è prima Borrelli che caccia il raddoppio con un tiro innocuo, poi Petti spizza sul primo palo con il pallone termina fuori. Qualche contatto di troppo sulla mezz’ora, mentre l’ultimo quarto d’ora della prima frazione scorre senza altre emozioni. Si torna in campo e al 5’st Borrelli da piazzato cerca la rete ma Petriccione blocca. Gli undici di mister Coletti reagiscono ancora con vigore. Canale all’8’st rifinisce per Khoris che devia in volo ma la palla beffarda bacia il palo interno ed esce fuori. Al 9’st prima Grandis centra un palo, poi Makni con un destro di poco a lato non riesce a dare il pareggio ai suoi. Al 20’st episodio dubbio in area laziale con Canale atterrato, da rivedere. Nient’altro degno di nota fino al 35’ con Borrelli che calcia da posizione favorevole ma la palla viene deviata dalla difesa locale. Hernandez poco dopo tenta con un tiro a giro dei suoi a fil di palo, pericoloso ma inefficace. Sempre Hernandez serve una palla d’oro a Gallo, che spreca un’occasione di testa mandando il pallone alto sopra la traversa. Al 40’st un’altra occasione per Bentos, poi Gallo ancora ci prova ma di nuovo niente da fare. La formazione di mister Coletti chiude il girone di andata con un bilancio comunque positivo frutto dell’ottimo lavoro svolto: 22 punti frutto di 5 vittorie, 8 pareggi e 4 sconfitte.