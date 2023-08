Serie D, nuovi arrivi per Campobasso e Vastogirardi: ecco il mediano Maldonado e la punta Caon

Il centrocampista ecuadoregno, cresciuto nel Chievo arriva dalla Turris; l’attaccante, nato calcisticamente nell’Hellas, proviene dall’Ostia Mare. Amichevoli: domani i gialloblù al Di Tella con il Ripalimosani, mentre i Lupi domenica 20 saranno di scena a Riccia

Le molisane che parteciperanno al prossimo torneo di serie D continuano ad operare sul mercato e ad organizzare test amichevoli sul campo per testare il livello della preparazione. Il Campobasso ha ufficializzato l’arrivo di Luis Alberto Maldonado, centrocampista ecuadoregno classe 1996 ex Turris, Catanzaro e Catania cresciuto nel settore giovanile del Chievo Verona collezionando esperienze importanti con le maglie di Arzignano (119 presenze ed una stagione sotto la guida dell’attuale tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano), Lecco, Catania, Catanzaro e Turris. I ragazzi di mister Mosconi domenica 20 agosto, alle 10, affronteranno in trasferta in amichevole la Lokomotiv Riccia, squadra neo promossa in Promozione molisana.

«Campobasso è una piazza che vive di calcio – le sue prime parole in un comunicato della società rossoblù – l’ho affrontata da avversario e mi ha fatto subito una bella impressione. Poi mi sono sentito fortemente voluto da tutti. L’obiettivo è dare il massimo per cercare di riportare questa piazza dove merita, insieme ai tifosi, il nostro 12esimo uomo in campo. Siamo pronti a dare l’anima per questa maglietta».

Intanto, anche il Vastogirardi continua la sua campagna di rafforzamento con l’arrivo di Gianmarco Caon, attaccante classe 2001 ex Ostia Mare. Il neo gialloblù è nato a Massa ed è cresciuto nelle giovanili dell’Hellas Verona fino ad arrivare in Lega Pro con il Monterosi Tuscia dopo una promozione dalla serie D nella stagione 2020/2021 nel girone G. Vanta di 29 presenze in Lega Pro tra campionato, coppa e playoff. Ha giocato anche nel Torino e nel Lecce Primavera. Domani, sabato 19 agosto alle 15:30 al Di Tella, i ragazzi di Bifini saranno impegnati in amichevole con il Ripalimosani, squadra neo promossa in Eccellenza molisana.