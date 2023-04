Serie D, malore per uno spettatore a Vastogirardi: l’arbitro interrompe il match e lo soccorre

La signora Cristiana Laraspata di Bari è intervenuta negli attimi che hanno preceduto l’arrivo dell’ambulanza. La gara è poi terminata 1-0 per i gialloblù altomolisani sull’Avezzano

Il Vastogirardi supera di misura (1-0) in casa l’Avezzano nella 30esima giornata di ritorno del girone F della serie D conquistando tre punti importanti per la zona salvezza. A decidere il confronto una rete di Ruggeri con gli abruzzesi ridotti successivamente in dieci uomini. Con questo successo, gli altomolisani si portano a +5 sulla zona playout a quattro giornate dalla fine della stagione regolare.

Occasionissima per gli undici di casa già al 2pt, con Fiori che sulla corsia di destra recupera un pallone e s’infila tra le fila dell’Avezzano ubriacando gli avversari, serve poi Calemme al centro, due tocchi e tiro centrale che non sorprende Coco. Al 12pt Cigliano viene ammonito per trattenuta e la direttrice di gara Laraspata commina punizione dai 30 metri. Ruggieri ne prova una delle sue, la sfera però viene respinta dalla barriera e cade alta a candela: Calemme prova a riscattarsi con una mezza rovesciata al centro che però non trova il piede risolutivo. Vastogirardi sempre avanti in questa fase, con Grandis che serve benissimo i colleghi in area ma per un soffio la difesa avversaria manda in corner. Sugli sviluppi nulla di fatto. Siamo al 17pt quando Khoris recupera un pallone al limite dell’area e serve troppo forte Fiori decentrato e già lanciato, che non ci arriva. Ancora Calemme al 23pt letteralmente uncina di punta un’ottima palla e s’invola d’iniziativa personale, fa tutto splendidamente fino al tiro quando angola troppo in alto. Al 31pt ancora Fiori si lancia contro due avversari e finisce a terra in area. Per la direzione è fallo in attacco e non rigore, sollevando le proteste della platea. Cinque minuti dopo altra punizione per Ruggieri che vede la porta e carica un tiro dei suoi, pericolosissimo: Coco si allunga e respinge in corner, segue una battuta precisissima sul secondo palo dove stavolta il capitano c’è e non si fa sfuggire l’occasione. Uno a zero per i gialloblù e il Di Tella esplode. Poco dopo ancora un corner pericoloso per il Vastogirardi e ancora un’atterrata in area, ma di nuovo per Laraspata non c’è rigore.

Al rientro in campo c’è più gestione e meno pressione, ma comunque l’Avezzano fatica a farsi vedere dalle parti di Petriccione. Sul quarto d’ora sono almeno due le occasioni per il Vastogirardi, di cui una particolarmente ghiotta per Makni che prova a sfruttare la grande giocata di coppia tra Panaro e Canale che sulla sinistra ipnotizzano la difesa avversaria. Punizione pericolosa per l’Avezzano al 21st, che rimbalza sulla barriera e viene recuperata sempre da Makni, che fugge, scambia con Calemme che viene atterrato in contropiede – senza fallo per la direzione- ma ancora Makni recupera e serve Fiori lanciato. Coco però intuisce e devia in corner. Proteste e unità medica in campo per Calemme rimasto a terra. Gli animi si scaldano e Gargiulo si prende un evitabile giallo per proteste. Petriccione alla mezz’ora fa un miracolo salvando la porta dall’unica leggerezza commessa in difesa dal Vastogirardi. Pochissimo dopo Negro falcia Calemme lanciato a rete e si prende un rosso diretto pesantissimo. Quando mancano dieci minuti altra giocata fulminea di Calemme, che serve Fiori in area il quale però s’incarta e perde l’occasione.

Ultimi minuti contrassegnati dall’intervento a bordo campo dell’unità medica di stanza oggi al ‘Di Tella’ per un malore occorso a uno spettatore, prontamente soccorso dalla direttrice di gara che – nei pochissimi attimi prima dell’intervento dei sanitari – interrompendo la gara, gli ha praticato per prima il massaggio cardiaco, trovandosi proprio nei pressi del cancello dove l’uomo si era accasciato. A lei e ai soccorritori intervenuti va il nostro ringraziamento per la rapidità, la prontezza, la lucidità e la professionalità dimostrati. Dopo la partenza dell’ambulanza si riprende a giocare l’ultima manciata di minuti rimasta. Il risultato alla fine resta invariato e il Vastogirardi ritrova una preziosa vittoria.

ASD VASTOGIRARDI:

Petriccione, Canale (Solimeno 1st), Panaro, Gargiulo, Ruggieri, Grandis, Fiori, Iacullo, Jonis (Makni 1st), Calemme, Hernandez (Sergio 40st).

A disp. Nappo, Ortu, Ciocca, Pierfederici, Antogiovanni.

All. Tommaso Coletti

AVEZZANO CALCIO:

Coco, Labonia (De Almeida 29st), Paris, Cigliano (Sassarini 33st), Negro, Filosa, Cisse (Corrado 17st), Bianciardi (Provenzano 17st), Ribeiro, Pellecchia (Bittaye 40st), Donatangelo.

A disp. Di Girolamo, Hoxha, Scatozza, Marietti.

All. Marco Scorsini

Arbitro: Laraspata (Bari). Assistenti: Grimaldi (Bari), Lembo (Valdardo).

Note: gara iniziata alle 15:30 per ritardo dell’Avezzano.

Espulso: Negro 34’st