Serie D: Lupo frenato a Matelica, vola l’Agnonese

Il Campobasso, bloccato sullo 0-0, manca l’aggancio al secondo posto. Punti preziosi per granata e Vastogirardi

CAMPOBASSO. Nulla da fare per il Campobasso di Cudini che non riesce ad andare oltre lo 0-0 in casa del Matelica che in classifica lo precede di tre punti in seconda posizione. All’8 gol annullato a Brenci che aveva insaccato, ma la sua posizione è irregolare. Al 28′ Cogliati, micidiale in contropiede, colpisce la traversa, ma Alessandro non riesce a ribadire in rete. Nel finale, il Lupo gioca con l’uomo in più per l’espulsione all’84’ di De Santis per fallo da ultimo uomo, ma i marchigiani resistono e lo 0-0 è l’inevitabile epilogo.

l’Agnonese travolge in casa la Sangiustese grazie alle reti di Allegra e alla doppietta di Acosta consolidando la quinta posizione a -4 dal Campobasso. Infine, il Vastogirardi porta a casa un pirotecnico 3-3 sul campo del Porto Sant’Elpidio: di Ruggeri (doppietta) e Pesce le reti dei gialloblù di Farina che aggiungono in altro mattoncino al margine per la salvezza diretta.