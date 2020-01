Serie D, Lupi a valanga sul Tolentino: secondo posto a tre lunghezze

Ancora una, netta, vittoria del Campobasso. Il cui cammino sta diventando, pian pian, trionfale. I rossoblù, dopo aver battuto sette giorni fa la capolista, quest’oggi, domenica 19 gennaio, si sono sbarazzati agevolmente del Tolentino, imponendosi per 4-0. Mattatore di giornata Candellori, autore di una doppietta. A segno per i molisani anche capita Bontà e Zammarchi. Davanti ad una cornice di pubblico importante, la squadra di Cudini ha tenuto in mano il pallino del gioco per tutto il corso dell’incontro. Vittoria agevole che proietta i Lupi, al dodicesimo risultato utile consecutivo, a tre punti dalla seconda della classe.

IL TABELLINO

CAMPOBASSO – TOLENTINO 4-0

MARCATORI :18′, 33′ Candellori (C), 55′ Bontà (C), 58′ Zammarchi (C)

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini, Martino, Vanzan, Sanseverino, Menna, Dalmazzi, Bontà, Candellori, Cogliati, Alessandro, Zammarchi.

Allenatore: Mirko Cudini

TOLENTINO (4-4-2): Rossi, Viola, Ruggeri, Bonacchi, Cicconetti, Labriola, Mastromonaco, Ruci, Di Domenicantonio, Minnozzi, PagliariAllenatore: Andrea Mosconi

Arbitro: Vergaro di Bari

Vittoria anche per il Vastogirardi, nel girone F della serie D, che ha superato 2-0 l’Avezzano tra le mura amiche. Pari per l’Agnonese, 1-1, sul campo del Cattolica.

Foto: SS Campobasso Calcio

