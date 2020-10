Serie D, ipotesi stop al campionato. Lnd: “Decideranno le società con una votazione se proseguire o fermarsi un mese”. Domani il verdetto

Dopo i campionati regionali, l’ultimo Dpcm mette in dubbio anche la prosecuzione del torneo di serie D. La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso una nota, ha voluto chiarire la situazione rimettendosi alla volontà della società. Due le proposte sul tavolo: lo stop per un mese, oppure la prosecuzione dei tornei di quarta serie a porte chiuse con via libera alla trasmissione delle partite – soltanto nel periodo circoscritto – tramite i canali ufficiali delle società.

Per decidere, occorrerà un quorum al voto del 75% delle iscritte al campionato di Serie D. In caso contrario, la stagione 2020/21 proseguirà regolarmente. I risultati della votazione verranno resi noti nella giornata di domani, alle 15.

“Il Dipartimento Interregionale – precisa la Lnd – intende richiedere ad ogni singola società di esprimersi valutando due diverse alternative, con una formale consultazione che dovrà consentire di maturare una decisione condivisa”. La mancata espressione da parte di una o più società – va detto – apporrà una tacita preferenza all’ipotesi A, quella che indica la prosecuzione.