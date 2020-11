Al Vastogirardi non riesce l’inizio col botto presso il nuovo impianto “Di Tella”, inaugurato oggi in concomitanza con la sesta giornata del girone F della Serie D. A conti fatti, nello spigoloso match contro l’Atletico Fiuggi di Incocciati (espulso per proteste nel finale), i ragazzi di Prosperi hanno di che recriminare, se non altro per aver fallito un calcio di rigore sul finire di primo tempo con Merkaj, iptonizzato da un superbo Spadini.

Nel secondo tempo, i gialloblù provano a premere sull’acceleratore ma con il passare dei minuti il Fiuggi riesce a prendere le misure, concedendosi anche qualche ripartenza minacciosa soprattutto con Basilico (al tiro in un paio di circostanze) e Melara, giocatore dai cui piedi nascono buona parte delle iniziative di rimessa dei laziali. I molisani – dopo quattro minuti di recupero – mancano l’aggancio alla zona playoff ma possono muovere ancora la classifica nel giorno di festa per tutta la cittadinanza.

Pochi cambiamenti al vertice: continua a sorprendere il Castelnuovo Vomano. Nelle restanti gare del girone F, continua la sua marcia verso le zone nobili della classifica il Castelnuovo Vomano, giunto al quarto successo in sei gare. Battuto con un secco 3-1 il Montegiorgio. Senza reti l’atteso confronto tra Tolentino e Pineto, mentre il Castelfidardo cala il tris sul campo di un Matese al quarto ko in cinque gare disputate. Rinviati tutti gli altri match e nessuna big in campo in un sesto turno alquanto anomalo. Il Campobasso conserva la vetta in attesa del delicato confronto in programma domenica prossima contro il Notaresco.

RISULTATI 6^ GIORNATA-SERIE D/GIRONE F

Atl. P.S.Elpidio Real Giulianova RINV. Castelnuovo Vomano Montegiorgio 3-1 Cynthialbalonga Campobasso RINV. Matese Fc Castelfidardo 1-3 Recanatese Rieti RINV. SN Notaresco Aprilia RINV. Tolentino Pineto 0-0 Vastese Olympia Agnonese RINV. Vastogirardi Atl.T.Fiuggi 0-0

CLASSIFICA