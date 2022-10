Serie D, il Vastogirardi conserva l’imbattibilità in casa e resta ai piani alti della classifica

Asd Vastogirardi 1 – 1 Roma City

8^ giornata campionato Serie D – Girone F, 23 ottobre 2022, stadio ‘F. Di Tella’ – Vastogirardi

Marcatori

Perroni (R) 3’pt, Ruggieri (V) 28’st

Le formazioni

VASTOGIRARDI

Petriccione, Canale (13’st Fiori), Gallo, Modesti, Ruggieri, Grandis, Makni (13’st Antogiovanni), Iacullo (13’st Ciocca), Lorusso (25’st Bentos Vasquez), Calemme, Hernandez (44’st Mocanu).

A disp. Piga, Panaro, Donatelli, Sciarretta.

All. Coletti.

ROMA CITY

Barone, Rimondi, Ricci (25’st Rea), Ferrante, Mobido, Gagliardini, Perroni (44’st Mercante), Pisanu (31’st Ruci), Raffini (38’st Menghi), Manoni, Cabella.

A disp. Mazzoleni, Piciollo, Di Emma, Zoppi, Ferrante.

All. Statuto.

Note

Ammoniti: Lorusso (V), Ciocca (V), Pisanu (R), Cabella (R).

Espulsi: Rimondi (R)

La terna arbitrale

D’Agnillo Giorgio (Vasto), Alfieri Marco (Prato), Jordan Thomas (Firenze).

La cronaca della gara

Acceso confronto al Di Tella tra i gialloblù di casa del Vastogirardi e gli ospiti del Roma City, che vanno subito in vantaggio con Perroni al 3′ minuto. Una gara tutta in salita quindi per gli undici di Coletti che spingono sull’acceleratore continuamente, tentando di trovare un varco. Di occasioni ce ne sono diverse ma la concretezza arriva solo al 28′ del secondo tempo, con capitan Ruggieri che riesce a insaccare. Purtroppo l’espulsione di Rimondi non basta per soverchiare gli uomini di Statuto. Al triplice fischio il Vastogirardi, comunque indomato e indomabile in casa, mantiene la linea e conquista un punto importante che gli permette di rimanere ai piani alti della classifica.