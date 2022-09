Serie D, il Vastogirardi archivia la Nuova Florida 3-0

Nuova Florida 0 – 3 Vastogirardi3^ giornata campionato Serie D 2022/23, Stadio ‘Marco Mazzucchi’, ArdeaFiori (V. 41’pt), Hernandez (43’st), Calemme (47’st)



NUOVA FLORIDA: Giordani, Moretti, Miola, Cason, Romanelli (De Marchis 36’st), Capparella, Ferrari (Michinelli 18’st), Oliva (Sicurella 1’st), Contini, Spina, El Bakhtaqui Faissal.A disp. Bonanni, Toskic, De Marchis, Menchinelli, Sicurella, Boggia, Zitelli, Vanni, Del Vescovo.All. Del Grosso



VASTOGIRARDI: Petriccione, Canale (Panaro 38’st), Gallo (Donatelli 38’st), Gargiulo (Modesti 45’st), Ruggieri, Grandis, Fiori, Antogiovanni, Bentos, Calemme, Sergio (Hernandez 6’st).A disp: Piga, Modesti, Sciarretta, Panaro, Donatelli, Ciocca, Mocanu, Maione, Hernadez.All. Coletti



Terna arbitrale: U. Spedale (Palermo), F. Zugaro (L’Aquila), D. Colonna (Casto)



Note: Ammoniti Gioridani, Spina, Contini, Sicurella (NF); espulsi Moretti, Cason, Minchinelli (NF).



La cronaca della gara a senso unico oggi al ‘Mazzucchi’ di Ardea, dove il Vastogirardi mostra i muscoli e archivia la pratica con un secco 3-0 contro la Nuova Florida. In gol Fiori e Calemme, che si confermano ottime scelte d’attacco per il nuovo paniere gialloblù, ed Hernandez, altra new entry che ha già potuto farsi notare in campo. All’8′ pt Camparella sgancia un destro al limite dell’area con Petriccione che si tuffa e manda in angolo. Al 20′ pt punizione di Ruggieri chirurgica al sette con Giordani che però respinge. Grande brivido per il Vastogirardi con un’occasione persa della Nuova Florida alla mezz’ora. Al 41’pt è un maiuscolo Fiori che centra la rete dell’1-0, risultato con cui si va agli spogliatoi. Alla ripresa le decisioni arbitrali pesano molto sull’equilibrio di gara con ben tre espulsioni per gli uomini di casa. Il Vastogirardi non può che sfruttare il vantaggio numerico e chiudere la partita prima col raddoppio di Hernandez al 43’st e infine in pieno recupero col 3-0 di Calemme.