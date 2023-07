Serie D, il Termoli annuncia Pino Nuozzi come general manager

«La società giallorossa è lieta di annunciare Pino Nuozzi come General Manager per il prossimo Campionato Nazionale di Serie D. Nelle ultime due stagioni – si legge in un post pubblicato dal Calcio Termoli 1920 sui suoi canali social – Nuozzi ha ricoperto la carica di Team Manager, ma le sue doti comunicative, relazionali e gestionali hanno convinto il patron Montaquila ad affidargli un ruolo di livello e responsabilità superiore come, appunto, quello di Direttore Generale, il quale svolge un’attività fondamentale per una società in crescita come il Calcio Termoli 1920, rappresentando l’anello di congiunzione non solo tra squadra e dirigenza, ma anche di connubio tra il Club Giallorosso e la Città di Termoli. Con grande affetto, la società fa un grande in bocca al lupo al nuovo Dg Nuozzi per la prossima stagione calcistica 2023/2024 ormai alle porte».