Serie D, il nuovo mediano del Campobasso lanciato in A da Gasperini

CAMPOBASSO. Il Campobasso Calcio ha ufficializzato due nuovi arrivi. È pronto a vestire la maglia rossoblù il centrocampista palermitano Giulio Sanseverino, classe 1994 proveniente dal Latina. Tre presenze in serie A con il Palermo, una stagione in serie B con il Pisa. Per lui anche tanta serie C tra Perugia, Messina, Savoia, Akragas e Pro Piacenza. Con quest’ultima squadra ha giocato fino al gennaio dello scorso anno per trasferirsi poi a Trento. L’altro arrivo è Matteo Raccichini, già aggregato al gruppo da fine dicembre. Portiere classe 2000 ha militato nelle giovanili del Genoa e nella Sambenedettese con cui ha collezionato anche due presenze in Lega Pro.