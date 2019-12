Serie D, il Lupo supera il Vastogirardi e cala il pokerissimo

Vittoria importante anche per l’Agnonese

Il Campobasso chiude il giro d’andata inanellando la qu Grazie inta vittoria consecutiva: 3-2 al Selvapiana contro il Vastogirardi e il pokerissimo è servito. Grazie alla vittoria odierna i rossoblù si sono portati al quarto posto in classifica con 31 punti. Decisivo nel match odierno il gol di Cogliati che ha fissato il punteggio sul definitivo 3-2.

IL TABELLINO

CAMPOBASSO (4-3-3): Natale, Pistillo, Vanzan, Brenci, Sabrdella, Dalmazzi, Bontà, Candellori, Cogliati, Alessandro, Zammarchi. Allenatore: Mirko Cudini

VASTOGIRARDI (4-4-2): Guerra, Lepore, De Vizia, Di Lullo, Ruggieri, Mikhalovskiy, Gargiulo, Fazio, Kyeremateng, Pesce, Bruni. Allenatore: Marco Ferrante

Arbitro: Gregoris di Pescara

Marcatori: 5′ Pistillo (C), 6′ Zammarchi (C), 19′ Kyeremateng (V) su rigore, 44′ Mikhalovskiy (V), 69′ Cogliati (C)

Vittoria anche per l’Agnonese che ha superato tra le mura amiche il POrto Sant’Elpidio.

FOTO: SS Campobasso Calcio

