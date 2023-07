Serie D, il centravanti portoghese Abreu firma per il Campobasso

Leonardo Jose Abreu Santos vestirà la casacca rossoblù la prossima stagione: ufficiale l’accordo.

Portoghese, classe 1998, Abreu è una prima punta cresciuta nelle giovanili del Maritimo de Madeira e nel Bari, dove è approdato nel 2017.

Ha indossato le maglie di Monterosi, Cassino, Matese, Giugliano ed Altamura, sempre in quarta serie collezionando 40 reti. Oltre 30 presenze nel Flaminia Civita Castellana (Serie D girone E), squadra in cui Abreu ha militato nell’ultima stagione.

Leo Abreu è un attaccante moderno: ha delle caratteristiche che gli consentono di eccellere nei fondamentali tipici di una prima punta, molto incisivo nel gioco aereo, dotato di opportunismo e rapidità d’esecuzione. Tecnicamente dotato come vuole la tradizione portoghese, ha capacità di possesso palla e tecnica individuale interessanti che lo rendono completo.

Queste sono le prime dichiarazioni rilasciate dal centravanti: “Conoscevo questa piazza. Quando giocavo nel suo stesso girone in Serie D, già da allora, ne sono rimasto affascinato…perciò come ho ricevuto la proposta, non ci ho pensato due volte ad accettare. Per me è un onore. L’obiettivo è fare meglio ogni anno, soprattutto in questo campionato dove tante squadre correranno per lo stesso traguardo”.

Sui tifosi: “Voglio dirgli che spero di sentire la loro fiducia ed il loro calore. Io, posso soltanto ricompensarli sudando la maglia e onorandola come merita. Forza lupi!”