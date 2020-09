Serie D, il Campobasso stende l’Aprilia ed è subito Esposito show. Debacle Agnone, vince il Vastogirardi

Parte con il piede giusto il Campobasso che alla prima di campionato va ad imporsi sul non facile campo dell’Aprilia. In una giornata caratterizzata dalla pioggia e da un terreno di gioco in condizioni non ottimali, i rossoblù di mister Cudini hanno superato i locali per 3-0 grazie alle reti di capitan Bontà, Vittorio Esposito e del solito Pietro Cogliati. Esposito, il funambolo di San Martino, già in perfetta forma, ha iniziato subito con le “magie” realizzando una rete di pregevole fattura e dispensando assist e giocate importanti. Buona la prima.

Debacle, invece, per l’Agnone che è stata travolta tra le mura amiche dall’FC Matese: 0-4 il risultato finale.

Ha iniziato il torneo nel migliore dei modi, invece, il Vastogirardi che si è imposto per 2-0 sul campo del Giulianova.

APRILIA – CAMPOBASSO 0-3

Marcatori: 19′ Bontà74′ Esposito82′ Cogliati

CAMPOBASSO (4-3-3): Raccichini, Fabriani, Vanzan, Brenci, Menna, Dalmazzi, Bontà, Candellori, Cogliati, Esposito, Vitali. Allenatore: Mirko Cudini

APRILIA (4-4-2): Frasca, Succi, Esposito M., Pezone, Nohman, Olivera, Lapenna, Battisti, Luciani, Di Sotto, Vespa. Allenatore: Daniele Corvia

Arbitro: Gregoris di Pescara



Foto di copertina: SS Campobasso

RISULTATI 1^ GIORNATA-SERIE D/GIRONE F

Aprilia Campobasso 0-3 Porto S.Elpidio Tolentino 0-2 Fiuggi Castelnuovo V. 0-1 Montegiorgio Castelfidardo 1-0 O.Agnonese FC Matese 0-4 Pineto Notaresco 1-2 R.Giulianova Vastogirardi 0-2 Recanatese Albalonga 1-0 Rieti Vastese 0-0

CLASSIFICA