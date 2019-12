Serie D, il Campobasso cala il tris. Pari amaro per l’Agnonese

I rossoblù hanno superato la Sangiustese e si sono portati in zona play off

SANGIUSTESE – CAMPOBASSO 0-2

SANGIUSTESE (4-3-3): Chiodini, Zannini, Basconi, Perfetti, Patrizi, Scognamiglio, Bambozzi, A. Palladini, Mingiano, Proesmans, Romano. Allenatore: Stefano Senigagliesi

CAMPOBASSO (4-3-3): Natale, Fabriani, Vanzan, Brenci, Menna, Dalmazzi, Bontà, Candellori, Cogliati, Alessandro, Zammarchi. Allenatore: Mirko Cudini

Arbitro: Lingamoorthy di Genova

MARCATORI: 26′ Alessandro (C) su rigore

55′ Cogliati (C)

Terza vittoria consecutiva per il Campobasso che sembra aver ingranato la marcia giusta. La squadra di Cudini ha espugnato il neutro ci Civitanova Marche superando per 2-0 la Sangiustese. A segno per i rossoblù Alessandro e il solito Cogliati. Grazie ai 3 i punti il lupo vola ora in zona play off.

Nella giornata odierna, sabato 7 dicembre, oltre a Sangiustese-Campobasso, terminata come detto 0-2, si sono giocati altri 3 anticipi. In campo anche l’Agnonese: gli altomolisani hanno impattato, 3-3 il risultato finale, tra le mura amiche contro il Piento. Chieti-Jesina è terminata 3-2, mentre Montegiorgio-Tolentino 1-1.

Foto: SS Campobasso Calcio

GLI ANTICIPI DI OGGI

CLASSIFICA AGGIORNATA