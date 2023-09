Serie D, girone F: tonano in campo le molisane-Campobasso per continuare a vincere, Termoli e Vastogirardi per riconfermarsi

Dopo i positivi risultati della scorsa domenica è tempo di riscendere in campo per le squadre molisane per la terza giornata valida per il campionato di serie D, girone F. Il Campobasso dopo la schiacciante vittoria per 3-0 in casa dell’ FC Matese sarà ospite dell’Atletico Ascoli, squadra che ha voglia di rivalsa dopo la sconfitta rimediata contro il Termoli nella precedente giornata di campionato. Per il Campobasso ancora qualche dubbio di formazione per mister Mosconi. Recuperato Ricamato che con alte probabilità partirà titolare nella gara di domani, difficile invece la presenza di Pontillo ancora alle prese con una distorsione alla caviglia. In dubbio capitan Corvino, che dopo due prestazioni sublimi nelle prime due giornate, rischia di dare forfait a causa di colpo subito nella partita contro il Matese. Mister Mosconi difficilmente però si priverà del suo numero dieci, in caso pronto a subentrare Rasi sulla fascia sinistra. Dopo la splendida prestazione corale del Ferrante dovrebbe essere riconfermata la difesa ‘under’ composta da Bonacchi, Nonni e Gonzalez condannando ,ancora una volta, Ripa alla panchina, con Lombari pronto a partire dal primo minuto. Campobasso che dovrebbe quindi scendere in campo con la seguente formazione: Esposito tra i pali, Bonacchi, Nonni, Gonzalez in difesa, centrocampo a cinque con Mengani, Tordella, Maldonado, Ricamato, Rasi/Corvino 60%-40%, in attacco la coppia Lombari Di Nardo.

I padroni di casa dell’ Atletico Ascoli, al contrario del Campobasso, sono reduci da una partenza in campionato complicata con un solo punto realizzato nelle prime due giornate, risultato misero per le aspettative di una piazza che ha ben altri obiettivi. Nella rosa della squadra di casa spicca il nome della prima punta Severini, allenato da mister Mosconi nelle sue esperienze al Tolentino ed al Fano. La squadra bianconera allenata da mister Pirozzi ha realizzato un solo goal nelle prime due giornate dimostrando non poche difficoltà a trovare la porta.

La gara del Don Mauro Bartolini sarà diretta dal sig. Luigi Lacerenza della sezione di Barletta. Previsti oltre duecento tifosi ospiti.

Nella giornata di domani scenderanno in campo anche Termoli e Vastogirardi rispettivamente contro Tivoli Calcio 1919 e Fossombrone 1949. Entrambe le formazioni molisane vengono da una vittoria di cortomuso per 1-0 nell’ultima giornata di campionato disputata.

Il Termoli dopo un inizio di stagione non facile, ma con l’entusiasmo per la vittoria nella scorsa giornata di campionato, ritrova il mister Martino dopo aver scontato tre giornate di squalifica. Subito dei nodi da sciogliere per l’allenatore della squadra giallorossa che deve fare fronte a vari indisponibilità di rosa. La gara sarà disputata al Galli di Tivoli, arbitra il sig. Flavio Barbetti della sezione di Arezzo.

Vastogirardi, dopo un’ottima partenza condita da 4 punti in due partite, è ospite, in una trasferta marchigiana, del Fossombrone 1949, squadra acquistata dallo stilista belga Dirk Bikkembergs. I padroni di casa hanno ottenuto un solo punto nelle prime due partite uscendo sconfitti dal derby casalingo della scorsa giornata contro l’Alma Juventus Fano 1906. La partita verrà disputata allo stadio comunale Marcello Bonci, il direttore di gara sarà il sig. Leonardo Leorsini della sezione di Terni.

Le partite di domani, serie D, girone f: