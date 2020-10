Serie D girone F, sorride il Vastogirardi (1-0 al Rieti). Notte fonda per l’Olympia Agnonese: è il quarto ko

Giornata dai due volti per le altre due molisane inserite nel girone F della Serie D. Vittoria preziosissima per il Vastogirardi che piega nel finale il Rieti, portandosi così in classifica ad un solo punto dalla zona playoff. Prima frazione avara di emozioni, da contraltare ad una ripresa in cui gialloblù provano a spingere con più convinzione per aggiudicarsi l’intera posta in palio. Al 55′ un destro improvviso di Pacciardi costringe Saglietti alla parata miracolosa. Sul corner che ne consegue, occasione di testa per Ruggieri che non inquadra lo specchio. Dopo il break del Rieti (Tirelli lambisce il palo), il gol-partita lo sigla al 76′ Merkaj su calcio di rigore astutamente procurato dallo stesso centravanti di Prosperi.

Il mister gialloblù a fine gara: “Contento per i tre punti”. “Loro hanno speso tanto nel primo tempo – spiega Prosperi nell’analisi – nella ripresa siamo riusciti a capitalizzare le occasioni. Noi l’abbiamo meritata, tante occasioni prodotte senza rischiare nulla. Merkaj troppo solo davanti? Non penso sia così – conclude – ci sono anche gli avversari. Questa gara mi fa stare sereno per il modo in cui i ragazzi ci credono”.

Castelnuovo Vomano – O.Agnonese 2-1. Notte fonda per l’Olympia : è il quarto ko in quattro gare. Dura solo due minuti l’illusione per i granata di Senigagliesi, capaci di riagguantare il pari sul campo del Castelnuovo Vomano prima del nuovo sorpasso operato dai padroni di casa. La prima frazione si conclude 1-0 per i neroverdi: la rete giunge al 40′ su iniziativa di Di Ruocco che serve un assist perfetto ad Emili, bravo a girare in rete di testa. Reazione dell’Olympia che pareggia al 63′ sfruttando una deviazione di Casmirri nella propria porta. La gioia dura solo due minuti. Un fallo in area ingenuo su D’Egidio costa il penalty decisivo che Loviso trasforma spiazzando Landi. Nel finale reazione confusionaria ma generosa dei ragazzi di Senigagliesi, ai quali non bastano i sei minuti di recupero accordati per ristabilire la parità e strappare il primo punto della stagione.

RISULTATI 4^ GIORNATA-SERIE D/GIRONE F

Castelnuovo Vomano Olympia Agnonese 2-1 Campobasso Montegiorgio 2-0 Cynthialbalonga Castelfidardo 1-0 Matese Aprilia RINV. Recanatese Atl. P.S. Elpidio 3-0 SN Notaresco Atl. Terme Fiuggi 3-1 Tolentino Real Giulianova 1-1 Vastese Pineto 1-0 Vastogirardi Rieti 1-0

CLASSIFICA