Serie D girone F, il Vastogirardi inaugura il nuovo impianto “Di Tella” contro il Fiuggi. Campobasso e Agnonese ferme ai box.

Il Covid fa registrare numeri record e gli effetti si ripercuotono anche sul girone F della Serie D, quello in cui sono impegnate le tre squadre molisane. Per il secondo week end consecutivo tanti rinvii e poche certezze, al momento, sui recuperi. Solo quattro i match in programma domani, tra i quali spicca l’esordio del Vastogirardi presso il nuovo impianto “Di Tella”. L’inaugurazione – ritardata e non senza polemiche con l’amministrazione comunale – avverrà alle 14.30 contro il Fiuggi. Completano un turno ridotto all’osso Castelnuovo-Montegiorgio, Matese-Castelfidardo e Tolentino-Pineto.

Ferme le big della classifica, ad iniziare dal Campobasso. Non si assisterà a scossoni in testa alla classifica, visto il contemporaneo stop esteso alla Recanatese (al secondo rinvio consecutivo) e Notaresco. L’altra molisana – l’Olympia Agnonese – aveva già accettato di buon grado lo slittamento del match di Vasto a metà settimana.

E se per il girone F la situazione appare difficile, non se la passano di certo meglio gli altri raggruppamenti della quarta serie. Tra positività al covid e richieste di rinvio, il week end proporrà un menù drasticamente ridotto. Da Nord a Sud, non ci sono eccezioni. L’ultimo match a saltare, in ordine di tempo, riguarda il girone E: Sangiovannese-Siena finisce sul taccuino dei rinvii in extremis.

Le società si interrogano ed attendono chiarimenti da parte della Lnd, che potrebbero arrivare nella giornata di lunedì. Esclusa l’applicazione del protocollo attivo tra i professionisti, la Lega dovrà verosimilmente comunicare direttive per poter proseguire la stagione scongiurando caos e accavallamenti in calendario. L.L.