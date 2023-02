Serie D, girone F: il Termoli riacciuffa il Roma City nel finale. Rinviata per neve Vastogirardi-Tolentino

Al Cannarsa giallorossi fermano i romani (che hanno anche fallito un rigore con Raffini) sull’1-1 con Carnevale e restano attaccati al treno di squadre in lotta per la salvezza diretta

Il Termoli acciuffa il Roma City nel finale con Carnevale che firma l’1-1 che muove, sia pure di poco, la classifica. A caratterizzare la sfida del Cannarsa il forte vento che spira in riva all’Adriatico. Nel primo tempo i giallorossi ci provano più volte con Corcione, ma succede tutto nella ripresa: prima il rigore sbagliato dagli ospiti con Raffini che calcia sulla traversa della porta difesa da Lombardo e poi il vantaggio degli ospiti con Moreo al 77’ fino al pari del solito Carnevale all’87’ – miglior marcatore della squadra – su pallone filtrante di Ciofi. I giallorossi restano al penultimo posto, ma attaccati al treno delle squadre che lottano per conquistare la salvezza diretta.

Nella gara dell’altra molisana, il Vastogirardi non è sceso in campo con il Tolentino al Civitelle di Agnone per la neve che ha coperto i bordi e il rettangolo di gioco anche con 10 centimetri di altezza in alcuni punti. Gara rinviata a data da destinarsi.