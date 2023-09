Serie D, Girone F: domenica disastrosa per le molisane, pari agrodolce per il Campobasso, cadono Termoli e Vastogirardi

Domenica dal sapore amaro per le squadre molisane che nella terza giornata di serie D, girone F, raccolgono un solo punto.

Il Campobasso di mister Mosconi non va oltre il pareggio nella trasfera di Ascoli contro l’Atletico Ascoli. La partita è terminata sul risultato di 2-2. Primo tempo che parte con poche emozioni, ma è proprio il Campobasso che al minuto trenta nell’arco del primo tempo mette a segno il primo goal tramite calcio d’angolo. Abonckelet si avventa per primo sulla sfera e mette a segno il suo secondo goal stagionale consecutivo in altrettante partite giocate da titolare. Seconda parte del primo tempo all’insegna del rossoblù con la squadra del capoluogo che mette a referto il goal del raddoppio al minuto trentotto con Ripa che si avventa sul cross di Lombari e scavalca il portiere con un classico movimento in tap-in dell’attaccante trentasettenne ormai alla seconda stagione con la maglia rossoblù. Nel secondo tempo la squadra allenata da Mister Mosconi esce completamente di scena ed i padroni di casa dell’Atletico Ascoli mettono a segno ben due reti nel giro di poco più di cinque minuti. A punire, con una doppietta, il Campobasso è il numero 7 Mirco Severini (in passato allenato da mister Mosconi al Fano ed al Tolentino) che con un tiro da zona ravvicinata ed una splendida mezza rovesciata condanna due volte Esposito. Successivamente spiccano le proteste della squadra ospite per un possibile calcio di rigore per fallo di mano in area dei padroni di casa, ma per il direttore di gara, Luigi Lacerenza, è tutto regolare. Termina, quindi, sul risultato di parità la partita del Don Mauro Bartolini tra Atletico Ascoli e Campobasso, con i padroni di casa che ottengono il secondo punto stagionale ed il Campobasso che resta imbattuto in campionato e raggiunge quota 7 punti in classifica riconfermando il primo posto al pari di Sambenedettese, Vigor Senigallia e Chieti.

Nella prossima giornata il Campobasso tornerà a giocare tra le mura amiche dell’Avicor Stadium Selvapiana in una partita insidiosa contro l’Aquila 1927 dodicesima in classifica, uscita sconfitta per 2-3 in questa giornata contro il Real Monterotondo.

Torna, invece, alla sconfitta il Termoli nella trasferta laziale di Tivoli contro il Tivoli Calcio 1919. La squadra di mister Martino disputa un buon primo tempo e passa subito in vantaggio con il goal di Hernandez al decimo minuto della prima metà di gioco. La squadra giallorossa non riesce a chiudere la partita e poco dopo, intorno al minuto sessanta delll’arco del secondo tempo, il Tivoli agguanta il goal del pari con Maurizi che, scatenato, marca il tabellino con un’altro goal a dieci minuti dallo scadere della partita, condannando con una doppietta la squadra giallorossa che riamane ferma a quota tre punti al tredicesimo posto in classifica in concomitanza di Roma City, Aquila1927, Sora Calcio 1907 e Real Monterotondo.

Nella prossima giornata il Termoli 1920 affronterà, tra le mura amiche del Cannarsa, il Roma City, anch’esso a quota tre punti in campionato.

Anche il Vastogirardi non riesce a trovare punti in questa giornata e cade sul campo del Fossombrone 1949. La partita termina sul risultato di 1-0 in favore dei padroni di casa con un goal di Pagliari alla metà del secondo tempo. Prima sconfitta stagionale in campionato per la squadra gialloblù che rimane ancorata a quota quattro punti in classifica, nona al pari dell’Alma Juventus Fano 1906.

Nella prossima giornata il Vastogirardi affronterà la quotata Avezzano Calcio, al momento settima in classifica. La partita verrà disputata al Filippo Di Tella di Vastogirardi.

I risultati della giornata di oggi di serie D, girone F:

La classifica di serie D, girone F: