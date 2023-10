Serie D, girone f: domenica da dimenticare per le molisane, cadono in casa Campobasso, Termoli e Vastogirardi

Giornata da dimenticare per le squadre molisane che, in toto, non raccolgono neanche un punto. Resta inchiodato il Campobasso a quota sette punti dopo la sconfitta di oggi, domenica primo ottobre, contro l’Aquila 1927. All’Avicor Stadium Selvapiana la gara è terminata con il risultato di 2-3 in favore della squadra ospite che ottiene una vittoria di prestigio sul campo del Campobasso raggiungendo quota sei punti in classifica.

Primo tempo che illude i padroni di casa che passano in vantaggio al minuto sedici con una bella spizzata di Ricamato su calcio d’angolo battuto da Corvino. L’Aquila 1927 trova subito il goal del pari, cinque minuti dopo il goal del vantaggio rossoblù, con un goal da fuori area del numero dieci Banegas, appena rientrato dall’infortunio. Campobasso che nel primo tempo ha sempre dato sensazioni di poter stare avanti, ritrovando infatti il goal del vantaggio dopo un solo minuto dal pareggio degli ospiti con Gonzalez che realizza il suo secondo goal stagionale sempre su calcio d’angolo. Nel secondo tempo, invece, il Campobasso esce completamente dalla partita subendo la rimonta dell’Aquila 1927 in soli 2 minuti di gioco.

Timbrano il cartellino prima Galesio, che trova il suo quarto goal in campionato e successivamente Ouali. Campobasso che nell’ultima mezz’ora di gara non riesce a reagire e subisce la prima sconfitta stagionale, scivolando, con sette punti in classifica, al quinto posto alle spalle di Sambenedettese (8 pti.), Avezzano Calcio (8 pti.), Chieti 1922 (10 pti.) e la sorpresa Fossombrone 1949 (10 pti.). Nella prossima giornata la squadra rossoblù, allenata da mister Mosconi, sarà ospite in terra romana del Roma City, reduce da una vittoria per 4-2 sul campo del Termoli 1920.

Termoli che subisce una pesante sconfitta tra le mura amiche del Cannarsa proprio contro la prossima avversaria del Campobasso. La partita è terminata sul risultato di 4-2 in favore del Roma City. Primo tempo abbastanza equilibrato con gli ospiti che però mettono a referto il primo goal dopo soli sei minuti di gioco con Del Mastro. Seconda metà di gara invece da dimenticare per la squadra giallorossa che subisce tre goal nel giro di pochi minuti. Nel finale di gara il Termoli prova a reagire mettendo a referto due goal con Hutsol al minuto 79′ e Caiazza al minuto 82′, niente da fare però per la squadra di mister Martino che cade davanti ai suoi tifosi e continua il trend negativo di sconfitte, ben tre nelle prime quattro partite di campionato. Termoli che rimane fermo a quota tre punti in campionato occupando la quattordicesima casella in classifica, alle spalle del Vastogirardi, in piena zona play-out. Nella prossima giornata il Termoli giocherà sul campo dell’Alma Juventus Fano, fanalino di coda del campionato fermo a due punti in classifica.

Cade anche il Vastogirardi contro l’ Avezzano Calcio, subendo una batosta sul campo di casa. Finisce con il risultato di 5-1 in favore degli ospiti al Filippo di Tella. L’Avezzano domina per quasi tutta la gara dinanzi ad un Vastogirardi inerme. La squadra ospite raggiunge le prime posizioni della classifica grazie agli otto punti conquistati nelle prime quattro giornate, Vastogirardi che rimane fermo a quattro punti in classifica al tredicesimo posto. La squadra allenata da mister Bifini ospiterà la corazzata Sambenedettese, quarta in classifica, pronta a riscattarsi dopo due pareggi consecutivi nelle ultime due gare disputate.

I risultati della quarta giornata di Serie D, girone F:

La classifica di Serie D, girone f: