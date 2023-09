Serie D, girone F: Campobasso pronto a rilanciarsi davanti ai suoi tifosi, previsti oltre 2000 tifosi sugli spalti

Si riaprono i sipari sul campionato di serie D, giorne F, dove, nella giornata di domani, andrà in scena la quarta giornata di campionato. Squadre molisane alla ricerca dei tre punti per ripartire dopo una terza giornata di campionato deludente in cui Campobasso, Vastogirardi e Termoli hanno collezionato rispettivamente un pareggio e due sconfitte.

Il Campobasso, reduce dal pareggio per 2-2 in terra marchigiana contro l’Atletico Ascoli, torna a giocare tra le mura amiche dell’Avicor Stadium Selvapiana contro l’Aquila 1927, squadra ferma a tre punti in campionato dopo una partenza in salita condita da due sconfitte nelle prime tre gare disputate. Le due squadre si sono già affronate in precedenza nel Campionato di serie D 2017/2018. In quel frangente le due gare terminarono con un pareggio per 0-0 all’Avicor Stadium Selvapiana ed una sonora sconfitta per il Campobasso in quel del Gran Sasso d’Italia di Ascoli per 4-1. La squadra del capoluogo, allenata da mister Mosconi, riabbraccia Corvino e Pontillo, costretti a rimanere fuori nella scorsa giornata per infortunio, il primo per un colpo rimediato nella gara contro il Matese ed il secondo fermo dalla prima giornata a causa di un problema muscolare, in dubbio invece la presenza di Abonckelet, uscito dolorante dalla trasferta di Ascoli. Entrambe i giocatori recuperati (Corvino e Pontillo) potrebbero partire titolari nella gara di domani. Pochi dubbi di formazione per mister Mosconi che dovrebbe confermare Esposito tra i pali, difesa a tre con Nonni, Bonacchi e Pontillo che si gioca una maglia da titolare insieme a Gonzalez, autore di uno splendido inizio di stagione, centrocampo a cinque partendo dalla destra con Mengani, Tordella, Maldonado, Ricamato, Corvino, in attacco confermato Di Nardo con al suo fianco uno tra Ripa e Lombari, scelta che dipenderà dal ballottaggio difensivo tra Pontillo e Gonzalez. All’ Avicor Stadium Selvapiana dovrebbe essere presente il presidente del Campobasso Matt Rizzetta, che ritrona nel capoluogo Molisano dopo l’ultima partita della scorsa stagione che permise alla squadra rossoblù di ottenere la promozione per la serie D.

Probabile Formazione Campobasso: 3-5-2 con Esposito, Nonni, Bonacchi, Pontillo/Gonzalez (50%-50%), Mengani, Tordella, Maldonado, Ricamato, Corvino, Di Nardo, Lombari/Ripa (50%-50%). All. Mosconi.

L’Aquila 1927, reduce da due sconfitte consecutive, dovrebbe riconfermare la formazione della scorsa giornata, affidandosi ancora al tridente offensivo composto da Bacio Terracino, Galesio e Banegas che fino ad ora ha messo sempre creato insidie alle difese avversarie.

Previsti allo stadio oltre duemila tifosi, arbitrerà la gara il sig. Silvio Torreggiani della sezione di Civitavecchia.

Nella giornata di domani in campo anche Termoli e Vastogirardi, entrambe davanti ai propri tifosi.

Al Cannarsa di Termoli, a sfidare la squadra giallorossa allenata da mister Martino, arriva il Roma City, appaiato al Termoli in classifica a quota 3 punti. I giallorossi tornano a giocare tra le mura amiche dove hanno ottenuto, per ora, l’unica vittoria in campionato. La squadra di mister Martino si affida alle giocate di Hernandez per tornare alla vittoria davanti ai propri tifosi. Arbitrerà la gara il sig. Gabriele Iurino della sezione di Venosa.

Anche il Vastogirardi scenderà in campo nel proprio stadio, sul manto erboso del Filippo di Tella, ed affronterà il quotato Avezzano Calcio ancora imbattuto in campionato con cinque punti raccolti nelle prime tre giornate. Per la squadra ospite recuperati Senesi e Bolo che potrebbero partire dal primo minuto nel tridente offensivo insieme a Roberti, punta biancoverde con già tre goal all’attivo in campionato. Arbitrerà la gara il sig. Riccardo Tropiano della sezione di Bari.

Le partite della quarta giorna di serie D, girone F: