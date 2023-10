Serie D, girone F: Campobasso-L’Aquila 1927, la diretta

Torna in campo il Campobasso tra le mura amiche dell’Avicor Stadium Selvapiana per la quarta giornata valida per il campionato di serie D, girone F. La squadra rossoblù affronta l’Aquila 1927 in cerca di riscatto dopo un’inizio di campionato non all’altezza delle aspettative.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Campobasso: Esposito 22, Nonni 5, Gonzalez 6 (Ripa 70′), Tordella 7, Ricamato 8 (Abreu 83′), Di Nardo 9 (Rasi 90′), Corvino 10, Mengani 14 (Tarcinale 49′), Lombari 17 (Pontillo 70′), Maldonado 20, Bonacchi 25.

A disposizione per il Campobasso: Di Donatop 1, Cagnini 2, Ripa 11, Lara Delgado 16, Abonckelet 18, Rasi 19, Trincale 21, Abreu 23, Pontillo 26. All. Mosconi.

L’Aquila 1927: Michelin 12 , Bellardinelli 2, Ouali 4, Cassese 5, Angiulli 6, Bacioterracino 7 ( Jonatan 58′- Alessandretti 71′), Galesio 9 (Persiani 82′) , Banegas 10, Mantini 23 (Del Pinto 75′), Tavoni 24, Brunetti 25.

A disposizione per L’Aquila 1927: Raffaeli 1, Pietropaolo 3, Del Pinto 8, Carbonelli 11, Alessandretti 13, Battistoni 16, Jonatan 20, Lorenzoni 21, Persiani 27. Allenatore Epifani.

Arbitra il sig. Torreggiani della sezione di Civitavecchia.

Stadio: Avicor Stadium Selvapiana, Campobasso.

Campobasso 2-3 L’Aquila 1927, in diretta.

15:00 Si parte! Iniziata Campobasso- L’Aquila 1927

10′: La partita resta bloccata sullo 0-0, le due formazioni sono attente e studiano le prossime mosse.

12′: Gli ospiti provano a farsi vedere nella metà campo del Campobasso che però è ordinato in campo e non lascia spazi.

16′: Goal! Campobasso in vantaggio. Spizzata di testa di Ricamato che raccoglie un cross di Corvino e supera Michelin. Campobasso 1-0 L’Aquila 1927.

18′: Calcio di punizione per gli ospiti sulla tre quarti del Campobasso, difesa che respinge.

20′: Ora è il Campobasso che spinge in avanti. Calcio di punizione per i padroni di casa respinto però dalla difesa ospite.

21′: Ci prova Corvino! Tiro dalla distanza del numero dieci rossoblù che finisce fuori di poco.

22′: Rete dell’Aquila 1927! Banegas si mette in proprio e calcia da fuori area trovando l’angolino basso alla destra di Esposito. Niente da fare per il portiere del Campobasso che viene superato dalla sfera.

22′: Si torna in parità dunque all’Avicor stadium Selvapiana.

23′: Goal del Campobasso! Partita infuocata ora all’Avicor Stadium. Il Campobasso torna subito avanti su calcio d’angolo con la rete di Gonzalez che trova il secondo goal stagionale.

23′: Campobasso 2-1 L’Aquila 1927 al minuto 23′ nel corso del primo tempo.

27‘: Calcio di punizione in favore dell’Aquila 1927 nei pressi dell’area di rigore del Campobasso. A terra il numero 9 Galesio.

32′: Maldonado! Ci prova il centrocampista del Campobasso con un tiro dall’limite dell’area di rigore, palla fuori di poco.

35′: Calcio di punizione in favore del Campobasso nei pressi dell’area di rigore dell’Aquila 1927. Ci prova Corvino, portiere ospite attento che devia in angolo.

42′: Calcio d’angolo in favore del Campobasso.

43′: Partita ora equilibrata all’Avicor Stadium Stadium dopo una prima metà di gara ad altissimi ritmi.

45′: Assegnati 3 minuti di recupero.

45+3′: Terminato il primo tempo all’Avicor Stadium Selvapiana. Campobasso 2-1 L’Aquila 1927.

45′: Si riparte all’Avicor Stadium Selvapiana. Risultato sul 2-1 in favore dei padroni di casa.

47′: Si scaldano Rasi e Cagnini per il Campobasso.

48′: Occasione per l’Aquila 1927! Calcio d’angolo per gli ospiti, Bellardinelli non concretizza e manda la sfera di poco a lato a pochi passi dalla porta difesa da Esposito.

49′: Sostituzione per il Campobasso, esce il numero 14 Mengani, entra il numero 21 Tarcinale.

54′: Occasione per il Campobasso! Cross dalla destra, Di Nardo in scivolata non riesce ad impattare la sfera.

56′: Occasione per i padroni di casa! Ricamato salta Tavoni e crossa per Di Nardo. Si salva la difesa ospite con Bellardinelli che anticipa la punta rossoblù ed allontana la sfera.

58′: Sostituzione per l’Aquila 1927. Esce con il numero 7 Bacioterracino, entra con il numero 20 Jonatan.

59′: Gaol dell’Aquila 1927! Cross in area dalla sinistra, Galesio si avventa per primo sulla sfera e supera Esposito. Quarto goal in campionato per il numero 9 dell’Aquila 1927.

59′: Ristabilita la parità all’Avicor Stadium Selvapiana. Risultato di 2-2 tra Campobasso e L’Aquila 1927.

61′: Goal dell’ Aquila 1927! Ha seganto il numero 4 Ouali. Due goal in soli due minuti per la squadra ospite che ribalta il risultato.

61′: Campobasso 2-3 L’Aquila 1927.

68′: Ammonito Mantini dell’Aquila 1927 dopo un duro contrasto con Ricamato.

69′: Calcio d’angolo per il Campobasso. Palla tra le braccia del portiere dell’Aquila 1927.

70′: Doppia sostituzione per il Campobasso: escono il numero 6 Gonzalez ed il numero 17 Lombari, entrano il numero 11 Ripa ed il numero 26 Pontillo.

71′: Sostituzione per l’Aquila 1927. Esce il numero 20 Jonatan, entra il numero 13 Alessandretti.

74′: Varie perdite di tempo ora da parte degli ospiti.

75: Sostituzione per l’Aquila 1927. Esce il numero 23 Mantini, entra il numero 8 Del Pinto.

77′: Calcio d’angolo in favore del Campobasso che ora sta spingendo per trovare il goal del pareggio.

82′: Sostituzione per l’Aquila 1927. Esce il numero 9 Galesio, entra il numero 27 Persiani.

83′: Sostituzione per il Campobasso. Esce il numero 8 Ricamato, entra il numero 23 Abreu.

84′: Ora i padroni di casa provano a spingere per trovare il goal del pareggio, ma la retroguardia dell’Aquila 1927 non si fa trovare impreparata e respinge, in maniera ordinata, gli attacchi del Campobasso.

89′: Dopo i due goal in due minuti dell’Aquila 1927 la partita è tatticamente bloccata con poche, se non nulle, occasioni da rete.

90′: Assegnati cinque minuti di recupero.

90′: Sostituzione per il Campobasso. Esce il numero 9 Di Nardo, entra il numero 19 Rasi.

93′: Calcio di punizione per il Campobasso nella tre quarti avversaria.

94′: Occasione Campobasso! Calcio di punizione battuto da Corvino, smanaccia Michelin e sventa i pericoli.

90+5′: Fischio finale all’Avicor Stadium Selvapiana! Campobasso 2-3 L’Aquila 1927. Prima sconfitta stagionale per il Campobasso che frena la sua rincorsa al primo posto nel suo stadio.

