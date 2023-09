Serie D, girone F: Atletico Ascoli-Campobasso, la diretta

Torna in campo il Campobasso in un’altra trasferta ostica in quel di Ascoli contro l’Atletico Ascoli, squadra che punta a rialzare la testa in campionato dopo una partenza blanda condita da un solo punto raccimolato nelle precedenti due gare di campionato. La squadra rossoblú, invece, punta a confermarsi in campionato e ad ottenere punteggio pieno dopo le prime tre giornate. Si gioca al Don Mauro Bartolini di Ascoli.

Le formazioni ufficiali:

Campobasso: Esposito 22 , Nonni 5 , Gonzalez 6 , Tordella 7 (Tarcinale 75′) , Di Nardo 9, Ripa 11 (Abreu 66′), Mengani 14, Lombari 17 ( Cagnini 50′) , Abonckelet 18 (Ricamato 55′), Maldonado 20, Bonacchi 25.

A disposizione per il Campobasso: Di Donato, Cagnini, Vitale, Ioio, Ricamato, Delgado, Rasi, Trincale, Abreu. Allenatore: Mosconi.

Atletico Ascoli: Pompei 1, Marucci 2, Casale 3, D’Alessandro 4, Sabatini 5, Valentino 6, Severini 7 (Ciabuschi 87′) , Olivieri 8, Traini 9, Vecchiariello 10 (Diarra 80′) , Clerici 11.

A disposizione per l’Atletico Ascoli : Canullo, Camilloni, Diarra, Andreucci, Ceccarelli, Cognigni, Mattei, Ciabuschi, Minicucci. Allenatore: Pirozzi.

Arbitra il sig. Luigi Lacerenza della sezione di Barletta.

Atletico Ascoli 2-2 Campobasso in diretta.

15:00: Si parte al Bartolini dopo il minuto di silezio per l’ex presidente della repubblica Napolitano.

12′: Partita ancora bloccata nel primo quarto ad Ascoli con le due squadre che si studiano.

15′: Pochi spazi per le due formazioni con i padroni di casa che non cedono spazi offensivi agli ospiti.

16′: Calcio d’angolo per il Campobasso, batte Tordella, palla respinta dalla difesa dell’Ascoli.

17′: Atletico Ascoli 0-0 Campobasso.

21′: Tanti duelli a centrocampo tra le due squadre, ma nessuna riesce a creare pericoli.

25‘: Ci prova Abonckelet per il Campobasso! Il centrocampista rossoblù si mette in proprio e calcia, palla fuori di poco.

30′: Goal del Campobasso! Calcio d’angolo battuto da Maldonado, Abonckelet si avventa per primo sul pallone e spedisce la sfera alle spalle di Pompei. Atletico Ascoli 0-1 Campobasso.

34′: Occasione Ascoli! Incursione di D’Alessandro alle spalle della difesa rossoblù, che, con un pallonetto, prova a superare Esposito, palla fuori di poco.

38′: Rete del Campobasso! Raddoppio degli ospiti. Cross dalla destra di Lombardi, Ripa si avventa sul pallone e fa 0-2 per il Campobasso.

39′: Prova a farsi vedere in avanti l’Atletico Ascoli, ma Mengani (Campobasso) fa buona guardia. Si rimane sul risultato di 0-2 in favore degli ospiti.

41′: Rimpallo in area di rigore dell’Atletico Ascoli, ci prova Di Nardo, ma la palla svirgola sopra la traversa.

42′: Aumenta la pioggia al Bartolini, campo più pesante.

44′: Si fanno vedere davanti i padroni di casa, ma la manovraoffensiva è molto sterile.

45′: Calcio d’angolo per l’Atletico Ascoli, ci prova Vecchiarello, ma la difesa ospite respinge.

45′: Non ci saranno minuti di recupero. Fine primo tempo al Bartolini di Ascoli. Si va negli spogliatoi con il risultato di 0-2 in favore del Campobasso.

45′: Inizia il secondo tempo al Don Mauro Bartolini! Atletico Ascoli 0-2 Campobasso.

47′: Iniziano il riscaldamento i giocatori in panchina del Campobasso.

48′: Incursione di Clerici (Atletico Ascoli) che viene neutralizzato da Gonzalez.

49′: Calcio d’angolo per il Campobasso. Ancora Abonckelet ad avventarsi per primo sul pallone, ma stavolta il pallone finisce sopra alla traversa.

51‘: Sostituzione Campobasso. Esce con il numero 17 Lombari, entra con il numero 2 Cagnini.

52′: Goal dell’Atletico Ascoli! Cross di Clerici, palla che attraversa tutta l’area di rigore ospite, Severini mette la sfera alle spalle di Esposito con un destro rasoterra.

55′: Sostituzione Campobasso. Entra il numero 8 Ricamato, esce con il 18 sulla schiena l’autore del goal del momentaneo 0-1 degli ospiti, Mady Abonckelet.

57′: Il parziale al Bartolini è di 1-2 in favore degli ospiti.

58′: Calcio di punizione sulla tre quarti avversaria in favore dell’Atletico Ascoli.

59′: Goal dell’ Atletico Ascoli! Doppietta per Severini che mette a segno un goal stupendo in mezza rovesciata dall’ limite dell’area di rigore del Campobasso. Ora il risultato dice Atletico Ascoli 2-2 Campobasso.

61′: Atletico Ascoli che ha rimesso la partita in parità in soli cinque minuti.

63′: Sbaglia Gonzalez (Campobasso) che regala la palla aglia avversari. Pericolo sventato dalla difesa rossoblù.

66′: Sostituzione per il Campobasso. Entra il numero 23 Abreu, esce il numero 11 Ripa.

70′: Il Campobasso chiede un rigore ai danni di Abreu, per il direttore di gara è tutto regolare.

75′: Sostituzione Campobasso. Esce il numero 7 Tordella, entra il numero 21 Tarcinale.

80′: Sostituzione Atletico Ascoli. Entra il numero 14 Diarra, esce il numero 10 Vecchiariello.

82′: Proteste del Campobasso per un possibile tocco di mano in area di rigore dell’Atletico Ascoli. Per il direttore di gara è solo calcio d’angolo.

85′: Sostituzione dei padroni di casa. Entra il numero 19 Ciabuschi esce l’autore della doppietta Severini (7).

86′: Ultimi minuti al Bartolini, entrambe le squadre cercano il goal della vittoria, ma per ora si rimane sul 2-2.

88′: Calcio d’angolo per il Campobasso.