Serie D, giornata rossoblù per il derby con il Vastogirardi

CAMPOBASSO. In occasione del derby con il Vastogirardi, in programma domenica 22 dicembre e valido per la 17esima giornata di campionato del girone F della serie D, la società del Campobasso Calcio ha indetto la “Giornata Rossoblù”. È il primo confronto in assoluto tra le due squadre in serie D con gli altomolisani di mister Farina (ex di turno) che affrontano per la prima volta un torneo di quarta serie – ben comportandosi, tra l’altro – e dovranno vedersela con un Campobasso lanciato da quattro vittorie consecutive. «Non saranno validi gli abbonamenti – hanno fatto sapere dalla società –, i biglietti potranno essere acquistati in prevendita al Campobasso Store, che si trova in corso Vittorio Emanuele II, oltre che al botteghino dello stadio Nuovo Romagnoli il giorno della partita. Il costo dei biglietti rimarrà invariato come da listino».