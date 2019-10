Serie D, giornata granata al Civitelle per il derby con il Campobasso

AGNONE. In occasione del derby di domenica prossima, 27 ottobre, contro il Campobasso la società dell’Olympia Agnonese ha indetto la “Giornata Granata”. Allo stadio “Civitelle” non saranno valide le tessere in abbonamento con il prezzo del tagliando fissato a dieci euro nei settori ospiti e locali. I botteghini dello stadio apriranno alle 14. Vista l’importanza del match, la dirigenza del presidente Marco Colaizzo fa appello agli sportivi di intervenire in massa nell’impianto senza barriere di viale Castelnuovo.