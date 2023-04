Serie D, espulsione-lampo dopo 5 secondi dal calcio d’inizio

Nonostante l’inferiorità numerica iniziale, i giallorossi molisani chiudono sullo 0-0 sul campo del Montegiorgio, rivale diretta per la salvezza

Subito scintille nello scontro diretto decisivo per la salvezza nel girone F di Serie D tra Montegiorgio e Termoli con il cartellino rosso estratto dopo cinque secondi all’attaccante ospite Badr El Ouazni, reo di una gomitata immediata sul calcio d’inizio battuto a centrocampo dal Montegiorgio. Il giocatore italo-marocchino si è lanciato subito nel pressing e, sullo slancio, ha colpito il centrocampista marchigiano, Zancocchia. L’arbitro Mirri della sezione di Savona ha estratto repentinamente il cartellino.

I giallorossi di Esposito (squalificato, in panchina Licursi), condizionati dalla quasi immediata inferiorità numerica e lo scampato pericolo con il palo del marchigiano Perpepaj, riescono a reggere fino alla fine sullo zero a zero conquistando un punto importante in zona salvezza sul campo di una rivale diretta.

MONTEGIORGIO (4-3-1-2): Forconesi; Pistolesi, Diop Ismaila, Perini, Baraboglia; Zancocchia, De Angelis, Monza; Santoro, Perpepaj, Tenkorang. A disposizione: Marinaro, Baraboglia, Monterotti, Pavone, Cardoni, Albanesi, Antichi, Leonetti, D’Agostino.

Allenatore: Domenico Izzotti.

TERMOLI (3-5-2): Lombardo; Caiazza, Hutsol, Corcione; Maiorino, Carnevale. Scoppa, Diop Khadim, Ciofi; El Ouazni, Baldè. A disposizione: Recchia, Bamba, De Marzo, Basrak, Da Silva e Costa, Pipino, Di Nisio, Dragutinovic, Lorusso.

Allenatore: Tommaso Licursi (Raffaele Esposito squalificato)

ARBITRO: Sig. Matteo Mirri della sezione di Savona

ASSISTENTI: Sig.ri Daniele Nesi della sezione di Firenze e Sig. Davide Tranchida della sezione di Pisa