Serie D. Esonerato Raffaele Esposito. Al suo posto Alessio Martino

Per il mister del Termoli Calcio decisiva la sconfitta rimediata con il Chieti

Il Termoli Calcio 1920 comunica di aver esonerato l’allenatore Raffaele Esposito.

La guida tecnica della della prima squadra è stata assegnata all’allenatore Alessio Martino, già allenatore del Gelbison e del Gladiator.

“La società Termoli Calcio 1920 – si legge in una nota – ringrazia il mister Raffaele Esposito per l’impegno profuso in questi due anni e nel contempo dà il benvenuto ed augura l’in bocca al lupo ad Alessio Martino che già nella giornata di domani potrebbe sostenere il primo allenamento”.

Decisiva per la decisione è stata evidentemente la sconfitta rimediata dal Termoli a Chieti ieri. Mancano due giornate al termine del campionato e la società, con la salvezza certa ormai irraggiungibile, vuole provare almeno a centrare i playout. La zona retrocessione è però sotto i ‘piedi’ del Termoli, ad appena due lunghezze, e domenica prossima c’è lo scontro diretto in casa con il Notaresco.