Serie D, derby al fotofinish: il Vastogirardi riacciuffa l’Agnonese. Granata ancora a secco di vittorie

Il Vastogirardi impone il pareggio all’Olympia Agnonese che pregustava il primo successo in campionato. Forza e carattere alla base della rimonta operata dai gialloblù di Prosperi, che si trovano di fronte un’Olympia diversa rispetto alle prime uscite, ben messa in campo da Senigagliesi in occasione del primo dei due derby stagionali. Tra le fila granata ci sono anche i nuovi arrivati Melvan e Mbuba.

Buon avvio degli ospiti: sponda di Merkaj al 9′ per l’accorrente Guida che lambisce il pallo con una bella conclusione. Replica l’Agnone al 32′: Guerra è superlativo nello smanacciare in maniera provvidenziale un tiro a giro di Del Gaudio da posizione vantaggiosa. Ad inizio ripresa, Agnonese avanti con Maniscalchi al 57′, che sorprende la difesa gialloblù e scatena la gioia incontenibile per una rete che ha il sapore della riscossa.

Il Vastogirardi di Prosperi, però, resta in partita e prova ad acciuffare il pari. Ci va vicino al 66’quando Mele serve Merkaj che da pochi passi non riesce a ribadire in rete. L’appuntamento con il pareggio è solo rimandato: sugli sviluppi di una rimessa laterale, la spizzata al centro dell’area trova Merkaj pronto al tap-in sul secondo palo. Terzo centro in campionato per l’attaccante, allo scoccare del novantesimo. In pieno recupero, Guida prova addirittura a regalare il clamoroso sorpasso ma il suo tiro – dopo un lodevole slalom – si infrange sull’esterno della rete.

L’Agnonese coglie il primo punto della stagione ma si morde le mani per un successo sfumato sul gong. Per il Vastogirardi un punto preziosissimo, utile a mantenersi a ridosso delle big.

RISULTATI 5^ GIORNATA-SERIE D/GIRONE F

Atl. Terme Fiuggi Tolentino 1-1 Castelfidardo Castelnuovo V. 1-0 Campobasso Matese Fc 4-0 Montegiorgio SN Notaresco 1-1 Olympia Agnonese Vastogirardi 1-1 Pineto Recanatese RINV. Rieti Atl. P.S.Elpidio RINV. Aprilia Calcio Vastese RINV. Albalonga Real Giulianova RINV.

