Serie D, debacle Campobasso: vincono Vastogirardi e Agnonese

Rossoblù sestultimi e in zona playout. Terzo posto per la squadra di mister Farina, risalgono i granata

Ancora un risultato negativo per il Campobasso, costretto questa volta a cedere il passo al Porto Sant’Elpidio. I rossoblù sono stati sconfitti 2-1 dai marchigiani e sprofondano in classifica generale. La squadra di Cudini ora è sestultima, con 8 punti, in zona playout.

Continua, invece, la cavalcata vincete del Vastogirardi di mister Farina. Gli altomolisani hanno espugnato il difficile campo della Vastese imponendosi per 3-2. Ora i molisani sono terzi in classifica con 13 punti. Quando l’allenatore fa la differenza.

In continua ascesa anche l’Olympia Agnonese che ha superato tra le mura amiche il Fiuggi: 2-1 il risultato finale. I granata si sono posizionati a centro classifica con 9 lunghezze.

FOTO: SS CAMPOBASSO CALCIO

RISULTATI E CLASSIFICA