Serie D, coppa Italia: il Vastogirardi cede di misura alla Cavese che accede ai 16esimi

Una prima mossa alla gara arriva al 10’pt quando Bezzon prova un tiro che va fuori. Al 12′ ripartenza del Vastogirardi, cross di Panaro, sul secondo palo Gallo colpisce in pieno il palo. Subito dopo ammonito Fissore per fallo al limite dell’area su Lorusso. Punizione di Grandis che finisce alta sopra la traversa. Al 18’pt azione manovrata della cavese, Bezzon imbecca Gaeta, cross al centro ma etriccione anticipa Bubas. Al 21’ sono gli undici di Coletti a 21′ rompere il ghiaccio: Gallo imbecca il taglio di Grandis che davanti ad Angeletti non sbaglia. Ancora pericolosi un minuto dopo sempre con Gallo che però spara alto da buona posizione. La reazione biancoblu non si fa attendere con Cappa che prova il tiro a giro, ma Petriccione non si fa sorprendere. Arriva però il pareggio al 26’pt con Bubas che servito da Banegas infila un missile sotto la traversa. Preme ancora la Cavese: Tufano va via sul fondo, cross al centro dove Gaeta viene contrastato di testa, palla fra le braccia del portiere Petriccione. Il vantaggio dei padroni di casa arriva al 39’pt: sugli sviluppi di una punizione, Salandria crossa al centro, rimpallo favorevole per Fissore che finisce in rete. Finale di primo tempo spezzettato per via di alcuni infortuni da ambo le parti. Quattro minuti di recupero e tutti agli spogliatoi sul vantaggio della Cavese.



All’inizio del secondo tempo il Vastogirardi torna in campo combattivo. Gallo va via sulla destra in velocità, bravo D’Amore a chiudere in corner: ripartenza in 3 contro 3 degli uomini di Troise sugli sviluppi, ma Gaeta si fa chiudere dal recupero di Sciarretta. Al 15’st schema su punizione della Cavese, Salandria di sinistro finisce alto. Neanche cinque minuti dopo Fiori calcia da dentro l’area dopo una ripartenza e la sfera finisce quasi in curva. Al 27’st si rende pericoloso il Vastogirardi con Fiori che sulla sinistra va via a Tufano, tirocross con D’Amore che va però a chiudere l’incursione di Gallo. Sugli sviluppi del corner, tiro a volo di Gargiulo ma Angeletti si distende bene sulla sua destra. Al 32’st azione della Cavese con Salandria che imbecca Puglisi in profondità, assist per Banegas che di destro da posizione comoda non inquadra però la porta. Dopo cinque minuti di recupero termina il combattuto scontro sul vantaggio dei padroni di casa, che accedono ai 16esimi di Coppa Italia.

Cavese 2 – 1 Asd Vastogirardi

Secondo turno Coppa Italia – 2 novembre 2022 h14:30, stadio comunale ‘S. Lamberti’ – Cava de’ Tirreni

Marcatori

Gallo (V.) (21’pt), Bubas (C.) (26’st), Fissore (C.) (39’st)



Le formazioni

CAVESE

Angeletti, Tufano, Munoz, Fissore, D’Amore, Salandria, Bezzon (26’st Puglisi), Gaeta (35’st Palma), Cappa (21’st Bacio Terracino), Banegas (42’st Cuomo), Bubas (16’st Gagliardi).

Panchina: Colombo, Ludovici, Cinque, Anzano.

All. Emanuele Troise



ASD VASTOGIRARDI

Petriccione, Donatelli (17’st Canale), Panaro, Sciarretta, Gargiulo, Grandis, Mocanu (Fiori 11’st), Iacullo (17’st Antogiovanni), Lorusso (17’st Makni), Bentos, Gallo (35’st Calemme).

Panchina: Piga, Modesti, Ruggieri, Ciocca.

All. Tommaso Coletti



La terna arbitrale

Bruno Spina (Barletta), Michele Desiderato (Barletta), Danilo D’Ambrosio (Molfetta)



Note

Fissore (C.) (13’pt amm.), Gargiulo (V.) (38’pt amm.)