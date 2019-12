Serie D, continua la scalata del Campobasso in zona playoff

Ancora un successo per i rossoblù che portano in dieci i tre punti a casa. Il Vastogirardi acciuffa il pari all’ultimo mentre l’Agnonese va ko a Matelica

Il Campobasso non si ferma più e continua la sua scalata alle zone nobili della classifica con il terzo successo consecutivo. I rossoblù di Cudini passano anche a Jesi con la Jesina, la città degli schermitori, grazie alle reti di Alessandro su calcio di rigore al 17′ e a Bontà al 31′ mettendo in ghiaccio il match già nel primo tempo. A nulla vale la rete della bandiera di De Lucia per i marchigiani al 57′ i quali hanno anche beneficiato dell’uomo in più per l’espulsione di Menna al 76′ per doppia ammonizione per i Lupi, i quali hanno però retto agli assalti degli avversari e artigliato la quinta posizione in classifica che significa zona playoff.

Partita dalle mille emozioni, invece, per il Vastogiradi che da neopromossa continua il suo ottimo campionato in zona tranquillità di classifica conquistando un 2-2 preziosissimo con la Recanatese, seconda della classe. Il pareggio arriva infatti all’ultimo respiro con Di Stasio. I leopardiani erano infatti passati in vantaggio al 32′ con Titone, approfittando della superiorità numerica dovuta al rosso comminato a Pettrone al 24′ per doppia ammonizione, al quale poi aveva replicato capitan Ruggieri per l’1-1 nel primo tempo, al termine del quale mister Farina è stato espulso dalla panchina. Nella ripresa la parità numerica si ristabilisce con il rosso a Pera, ma Nodari riesce a riportare i marchigiani avanti sul 2-1. Nel finale poi, il Vastogirardi getta il cuore oltre l’ostacolo e pareggia con Di Stasio.

Niente da fare, infine, per l’Agnonese sul campo del Matelica che si impone per 2-0 con i granata che vengono raggiunti a quota 22 in classifica proprio dal Vastogiradi. Una graduatoria comunque tranquilla per entrambe, chiamate però a fare risultato pieno già dal prossimo match.