Serie D, colpo Termoli: arriva l’attaccante Vittorio Esposito

Cresce l’entusiasmo in riva all’Adriatico per l’acquisto della punta molisana di San Martino in Pensilis che torna a vestire la maglia giallorossa

“Nonostante la splendida giornata, si sente un tuono nel cielo di Termoli: Vittorio Esposito – si legge in una nota della società adriatica – è un nuovo calciatore Giallorosso. L’attaccante, che ha già vestito in passato la maglia Termolese, sarà un po’ come tornare a casa essendo anche originario di San Martino in Pensilis; un molisano Doc che nella prossima stagione cercherà di portare alto una squadra molisana.

Non c’è bisogno di dilungarci troppo su questo fantastico atleta, che nel corso degli anni ha fatto parlare il campo con i suoi gol e le sue giocate sia a livello dilettantistico, che professionistico, rivelandosi anche nella scorsa stagione come uno dei migliori calciatori del girone F di Serie D;

Tutto il Team Giallorosso è entusiasta per questo acquisto, a nostro avviso, “Fuori categoria” e continua a lavorare instancabilmente per un progetto importante e duraturo all’ombra del Castello Svevo.

Tutta la società, in primis il Patron Montaquila, da il benvenuto, anzi il bentornato, a Vittorio Esposito augurandogli buona fortuna per il prossimo campionato di Serie D 2023/2024″.