Serie D, Campobasso: ufficiale l’arrivo dell’esterno brasiliano Lara Delgado

«Guilherme Lara Delgado – si legge in una nota della società rossoblù – è ufficialmente un nuovo giocatore del Campobasso FC. Esterno classe 2003, nasce in Brasile dove milita nelle giovanili del Rio Branco, Matogrossense e Taquaritinga.

Guilherme giunge in Italia nella scorsa stagione, dove debutta in quarta serie con i colori del Lavello, nel girone H. Con i lucani colleziona 25 presenze e 2 reti. Da diversi giorni nel capoluogo, Lara Delgado è pronto a dare il suo apporto ed è già a disposizione di mister Mosconi e dei compagni. “Arrivo in una piazza prestigiosa, spero di poter dare una mano ai miei compagni che in questi giorni mi hanno accolto benissimo” ha affermato Delgado».