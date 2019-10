Serie D: Campobasso, solo pari. Impresa Agnonese, Vastogirardi terzo

Il Matelica impone l’1-1 a Selva piana. Primo successo per i granata (5-3 alla Sangiustese) con i ragazzi di Farina al sesto risultato utile

Nella sesta giornata del girone F della serie D, primo successo e anche roboante per l’Olympia Agnonese che si impone a Civitanova Marche sulla Sangiustese (per l’indisponibilità dell’impianto di Monte San Giusto) con un pirotecnico 5-3 con i granata sempre in vantaggio che dilagano fino all’1-4 con Allegra, Minacori, Diarra e Pejic. Inutile il tentativo di rimonta dei marchigiani fino al 2-4, vanificato dal sigillo finale di Acosta per il 2-5 con il gol di Pomiro a tempo scaduto, buono solo per le statistiche e per fissare il 3-5 per i granata.

Incamera i tre punti anche il Vastogirardi che, in casa al Civitelle di Agnone, regola per 2-0 il Porto Sant’Elpidio inanellando il sesto risultato utile consecutivo. A mettere la firma sulla vittoria, il rigore trasformato da Kyeremateng al 18° e il raddoppio di Lepore nella ripresa con un colpo di testa con i gialloblu che salgono a quota 10 in classifica dietro alla coppia di testa formata da Recanatese e Notaresco a quota 15.

Nel coro delle molisane vincenti, stecca solo il Campobasso cui il Matelica impone il pari (1-1) al Nuovo Romagnoli. Proprio i rossoblù di Cudini interpretano la gara con il piglio giusto mostrando un gioco fluido e producendo occasioni in serie che culminano nell’1-0 firmato da Pizzutelli al 20° che, servito da Alessandro sulla sinistra, si inserisce alla perfezione e insacca. Il Campobasso ha però il torto di non chiudere il match sciupando diverse occasioni. La beffa si materializza al 75° a firma di Massetti che, in contropiede, conclude dai 30 metri beffando Natale. Rossoblu che restano al palo a metà classifica a quota 8 con 4 punti conquistati nelle ultime tre partite.

RISULTATI E CLASSIFICA DELLA GIORNATA

Fiuggi-Montegiorgio 1-3; Avezzano-Tolentino 2-0; Chieti-Cattolica 1-1; Campobasso-Matelica 1-1; Jesina-Vastese 2-3; Real Giulianova-Recanatese 2-3; Notaresco-Pineto 3-1; Sagiustese-Agnonese 3-5; Vastogirardi-Sant’Elpidio 2-0.

NOTARESCO, RECANATESE 15; VASTOGIRARDI, SANT’ELPIDIO, VASTESE, MONTEGIORGIO 10; MATELICA, CHIETI 9; PINETO, CAMPOBASSO 8; AVEZZANO, TOLENTINO 7; AGNONESE, REAL GIULIANOVA 6; SANGIUSTESE, FIUGGI 5; JESINA, CATTOLICA 2.