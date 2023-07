Serie D, Campobasso: presentato il tecnico Mosconi e via al ritiro di Vinchiaturo

Le prime parole del mister proveniente dal Fano vincitore dei playoff: «Darò tutto me stesso facendo capire ai giocatori cosa significhi indossare la maglia rossoblù: serve sacrificio, sudore e tanta voglia. Puntiamo a vincere, ma la strada è lunga e bisogna combattere tutti insieme»

Iniziato oggi, 24 luglio, il ritiro precampionato del Campobasso a Vinchiaturo in vista del torneo di serie D agli ordini del nuovo tecnico, Andrea Mosconi. L’allenatore laziale, proveniente dal Fano fresco vincitore dei playoff, è stato presentato a tifosi e stampa prima dell’inizio degli allenamenti sul campo comunale, messo a disposizione dall’Asd Vinchiaturo, insieme con lo staff tecnico composto da Antonio Mosconi, collaboratore tecnico; l’allenatore in seconda e preparatore atletico, Roberto Barrea; il Match Analyst, Antonio Alari e il preparatore dei portieri, Marco Cervino.

«Ringrazio la società – le parole del tecnico Mosconi – per avermi dato questa opportunità. Volevo aspettare dopo la vittoria nei playoff, ma dopo la chiamata del Campobasso è diventata la prima scelta. Darò tutto me stesso e farò capire ai giocatori cosa significhi indossare la maglia del Campobasso: ci vuole sacrificio, sudore e tanta voglia. La priorità è fare il bene del Campobasso remando tutti nella stessa direzione perché questa è una piazza ferita e due anni fa era in serie C. Posso garantire che la squadra darà tutto, il 110% e la maglia sudata. Su questo, non tradiremo mai.

Fin dalla prima amichevole, voglio che la squadra abbia un’identità ben precisa e l’atteggiamento giusto con la consapevolezza di migliorare nelle prossime settimane. Le punte devono essere i nostri primi difensori, ma a me piace verticalizzare per cercare la porta avversaria. Noi vogliamo vincere, ma bisogna lavorare. Partita dopo partita, allenamento dopo allenamento. La proprietà è ambiziosa – ha concluso il neo mister rossoblù – ma è una strada lunga in cui bisogna combattere tutti insieme».