Serie D, Campobasso: Matteo Tordella resta in rossoblù per le prossime due stagioni

«Matteo Tordella – si legge in una nota del Campobasso calcio – resta in rossoblù per le prossime due stagioni. Il giovane centrocampista di prospettiva, classe 2003 e nativo di Colleferro, è cresciuto nel settore giovanile della Lodigiani con un trascorso all’Arezzo dove si è laureato campione della Primavera 3.

Dopo il trasferimento alla Lupa Frascati, Matteo arriva nel capoluogo durante il mercato invernale della scorsa stagione. A Campobasso il centrocampista si è imposto fin da subito con prestazioni convincenti guadagnandosi la riconferma.

Le sue prime parole: “Riparto dalla consapevolezza di aver vinto un bel campionato in una piazza che merita. Darò tutto me stesso per questa squadra, per fare meglio e per portarla in alto insieme ai miei compagni”. Ben tornato Matteo e buon lavoro».