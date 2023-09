Serie D, Campobasso: lascia l’allenatore in seconda Barrea che non sarà sostituito

Dopo l’esordio vittorioso di domenica scorsa in campionato in casa con il Monterotondo, il Campobasso perde una pedina importante nel proprio staff tecnico. Nelle ultime ore di oggi, martedì 12 settembre, l’allenatore in seconda , Roberto Barrea – ingaggiato lo scorso anno e riconfermato per questa stagione – si è dimesso dal suo incarico. Alla base della decisione sembrano esserci motivi di carattere familiare.

Secondo quanto trapela dalla società rossoblù, la stessa ha intenzione di non muoversi alla ricerca di un sostituto all’interno dello staff tecnico che resterà invariato a supporto di mister Andrea Mosconi.

Intanto, la squadra è tornata ad allenarsi sul campo per preparare al meglio la trasferta di Piedimonte Matese tra l’entusiasmo dell’ambiente: i biglietti a disposizione del settore ospiti sono andati quasi esauriti in meno di 24 ore. JP