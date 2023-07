Serie D, Campobasso: ingaggiato il centrocampista molisano Ricamato dall’Fc Matese

Nato a Venafro nel 1990, ha disputato tre stagioni con i bianconeri in quarta serie e altre quattro con l’Agnonese prima della grande occasione tra i professionisti con la Lupa Castelli Romani mettendo insieme oltre 400 le presenze tra i dilettanti considerando anche l’esperienza di Cassino

«Un molisano – si legge in una nota del Campobasso Calcio – per il lupo: ufficiale l’accordo con Vincenzo Ricamato. Classe 1990, Vincenzo muove i primi passi con il Venafro, squadra della sua città. Con i bianconeri disputerà da protagonista ben tre stagioni in quarta serie.

Dunque l’approdo all’Olympia Agnonese per altre quattro stagioni di Serie D, prima della grande occasione tra i professionisti con la Lupa Castelli Romani. Un giocatore esperto che conosce bene la categoria: sono oltre 400 le presenze tra i dilettanti per Vincenzo Ricamato che arriva alla corte di mister Mosconi dopo aver fatto le fortune anche di Matese e Cassino.

Queste le sue prime dichiarazioni: “Questa rossoblù è una maglia ricca di storia e sicuramente sarà un onore indossarla. È bastato veramente pochissimo a convincermi viste le ambizioni della società, avevo voglia di giocare per questa città che vive di calcio. Impegno, dedizione nel lavoro e fame, non devono mancare mai. L’obiettivo sicuramente è quello di riuscire a fare il mio gioco anche in una grande piazza come Campobasso”».

Infine, «sulle contendenti: “Il girone F è sempre stato un girone con squadre attrezzate e con giocatori di qualità. Quest’anno lo è ancora di più visto i movimenti di mercato delle avversarie. Sarà un campionato di livello maggiore rispetto l’anno passato”».