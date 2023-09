Campobasso fermato sul pari ad Ascoli, Mosconi: «Rammaricati, ma consapevoli di poter migliorare»

Nella giornata di ieri, domenica 24 settembre, è andata in scena la terza giornata valida per il campionato di Serie D, giorne F. Il Campobasso, allenato da mister Mosconi, è stato fermato sul pari dall’Atletico Ascoli. La squadra rossoblù ha disputato un ottimo primo tempo, dove è riuscita ad andare in rete per ben due volte, prima con Abonckelet ed a seguire con Ripa, per poi calare drasticamente di prestazione nella seconda metà di gioco dove i padroni di casa hanno preso il sopravvento rimontando i due goal di vantaggio grazie ad una doppietta di Mirco Severini, calciatore allenato in passato proprio dal mister rossoblù Andrea Mosconi.

Al termine della partita il tecnico del Campobasso è intervenuto in conferenza stampa. A seguire le dichiarazioni del mister della squadra del capoluogo.

Sul primo tempo: «Nel primo tempo abbiamo fatto due bei goal, loro sono stati bravi anche nella prima metà di gioco, noi dovevamo cercare di chiudere la partita, perché loro sono una formazione ostica, vedrete che in tanti perderanno punti su questo campo. Noi invece dobbiamo crescere e migliorare».

Il Campobasso è stato artefice di alcuni svarioni nella propria metà campo dando la possibilità, soprattutto nella seconda metà di gara, alla squadra di casa di sviluppare le trame offensive poi concretizzate con Severini.

Sugli errori individuali ha parlato così mister Mosconi: «Quando sbagli nella tua metà campo può succedere sempre qualcosa, bisogna sbagliare meno ed essere anche meno belli nei momenti di difficoltà per raggiungere l’obiettivo. Come atteggiamento non posso rimproverare nulla ai ragazzi, c’è rammarico perché potevamo dare un segnale di forza, ma va bene così, andiamo avanti».

L’allenatore rossoblù ha mostrato ancora tanto affetto e rispetto per i colori e per la città di Campobasso.

Sul campionato e sulla città : «Giochiamo in un campionato bello e livellato, tutti possono perdere e vincere con tutti, serve sinergia tra tutte le componenti della squadra per centrale l’obiettivo stagionale. Sono orgoglioso del feeling che è nato con la città e sono onorato di rappresentarla. Dobbiamo crescere insieme, la maglia del Campobasso è come quella degli All Blacks».

Ancora in goal, il secondo consecutivo, il centrocampista classe 1998 Mady Abonckelet che però è uscito dal campo zoppicante.

Su Abonckelet: « Sta facendo molto bene ed era una partita adatta a lui, era l’unico che non doveva uscire, ma il calcio è così, speriamo di averlo a disposizione per la prossima giornata e di recuperare tutti. Bisogna lavorare con tranquillità.

Al termine della gara ha parlato ai microfoni anche il numero 11 Francesco Ripa, autore del goal del momentaneo 0-2 del Campobasso.

Ripa: « C’è rammarico perché eravamo sopra di due goal e ci siamo fatti recuperare in pochi minuti, ci deve essere di lezione per le partite successive. Come giocatore più anziano della rosa cerco di dare sempre il massimo, anche negli spogliatoi. Dobbiamo essere fiduciosi, siamo soltanto alla terza giornata ed il campionato è ancora lungo e dobbiamo pensare solo a fare punti».

Sul goal: «Sono contento per il goal, cerco di dare sempre una mano, sono contento, ma avrei preferito vincere la partita».

Nella prossima giornata il Campobasso tornerà a giocare tra le mura amiche dell’Avicor Stadium Selvapiana ed ospiterà l’Aquila 1927, squadra reduce da una sconfitta casalinga contro il Real Monterotondo nell’ultima giornata di campionato disputata.

