Serie D, Campobasso: ecco il difensore under Fravola cresciuto nella Juve Stabia

«Si aggiunge un altro under alla schiera di uomini a disposizione dei rossoblù: Bartolomeo Fravola – si legge in una nota della società del capoluogo di regione – è ufficialmente un giocatore del Campobasso.

Nato il 21 Marzo 2005 a Frattaminore, Fravola cresce calcisticamente nelle giovanili della Juve Stabia. Nelle vespe il giovane terzino fa tutta la trafila arrivando in diverse occasioni ad allenarsi anche con la Prima Squadra.

Nell’ultima stagione Fravola guadagna la convocazione del C.T Daniele Arrigoni per la rappresentativa under 17 della Lega Pro. Bartolomeo arriva in Molise pronto a dare il suo contributo per la causa.

Le sue prime parole da giocatore dei Lupi: “Per un ragazzo giovane come me, Campobasso rappresenta una piazza con grande fascino, che attira da sempre. Non potevo ambire ad una squadra migliore. Penso di poter dare tanta applicazione, sacrificio e professionalità…anche perché il lavoro è l’unica strada per emergere. Voglio essere all’altezza di questa società e dare soddisfazione ai tifosi”.

Primo anno in D: “Per me è la prima volta in questo campionato, non conosco benissimo le pretendenti, ma conosco la forza calcistica di questo club. Possiamo essere protagonisti”».