Serie D, Campobasso: ecco il difensore argentino Manuel Gonzalez dal Trapani

Il centrale classe ’91, vincitore di due campionati di quarta serie Taranto e Gelbison, lo scorso anno ha conquistato la finale playoff con i siciliani. Vicini ai Lupi anche il centrocampista Ricciardi dall’Fc Matese, l’attaccante italo-portoghese Abreu dal Flamina Civita Castellana e il difensore Rasi dal Roma City

«Manuel Gonzalez è un nuovo calciatore del Campobasso Football Club». Lo ha annuncia la società rossoblù con una nota ufficiale in cui si prosegue: «Nato a Buenos Aires il 16 Marzo 1991, Gonzalez è un difensore centrale che ha mosso i primi passi in patria al Tigre, all’Estudiantes e al Villa Mitre.

Nella stagione 2018-2019 ha militato nell’AD San Carlos (Serie A costaricana), prima di approdare in Europa nel Gennaio 2019 all’Egersunds (Serie B norvegese). Nel Luglio dello stesso anno, la firma col Fasano in Serie D.

Due campionati consecutivi vinti in quarta serie all’attivo per Manuel: con il Taranto nel 2020-2021 e Gelbison nel 2021-2022. Resta in Serie D dove conquista, nella stagione appena conclusa, la finale play off del girone I con il Trapani, dove colleziona trentadue presenze complessive.

Le sue prime dichiarazioni: “So di arrivare in una piazza calda, importante, le scelte che ho fatto durante la mia carriera dimostrano che sono queste le avventure che cerco. Realtà con ambizione, entusiasmo, che ti fanno sentire un giocatore vero…perciò sono molto felice della mia scelta”.

“Conoscevo il club – continua Manuel – l’ho seguito nelle ultime vicende sportive. Quando il mister ed il Direttore mi hanno contattato ho iniziato a visualizzare un po’ il progetto: mi sono subito reso conto della sua importanza, è un qualcosa che andrà avanti e non si fermerà alla Serie D, la proprietà ha le idee chiare ed io volevo salire su questo treno”. Obiettivi stagionali ed un messaggio per i tifosi: “L’importante è che i miei compagni e tutti i collaboratori del club dicano a fine campionato che Manuel Gonzalez ha dato tutto per la maglia e l’obiettivo, in campo, in panchina o in tribuna”».

Oltre al colpo Gonzalez, la società rossoblù è vicina a definire gli ingaggi di Luca Ricciardi, centrocampista classe e capitano dell’Fc Matese in serie D, il quale ha anche un passato in Serie B al Latina (7 presenze nelle stagioni 2013-2014 e 2014-2015); dell’attaccante italo-portoghese, Jose Abreu Santos, classe ’98, cresciuto nella Primavera del Bari e in forza al Flaminia Civita Castellana in serie D (28 presenze e 6 reti nell’ultimo campionato) e del difensore Alessio Rasi, classe ’99, del Roma City (serie D), ma con un passato in Lega Pro con Pescara, Vibonese, Rieti e Albinoleffe.

Infine, sarà lo stadio Comunale di Vinchiaturo la sede del ritiro estivo del Campobasso che si aprirà il prossimo 24 luglio per preparare la prossima stagione.