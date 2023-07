Serie D, Campobasso: è fatta per Corvino, capocannoniere del girone H con il Fasano

Il classe ’91 ha realizzato 17 reti nello scorso campionato con i pugliesi e vanta anche una doppietta in Coppa Italia nazionale nella sconfitta per 4-2 al primo turno contro il Sudtirol il 4 agosto 2019: «Sono bastate soltanto due telefonate per farmi capire la voglia e la fame che c’è in questa città»

Il Campobasso ha ufficializzato l’arrivo in rossoblù del capocannoniere del girone H della serie D in forza al Fasano, Vincenzo Corvino, classe ’91 e autore di 17 reti in 32 presenze che è anche il suo primato personale in quarta serie, pari soltanto alla stagione di Eccellenza 2017-2018 con la stessa maglia. L’attaccante, nativo di Capranica di Lecce, vanta uno score complessivo di 58 reti in serie D e una doppietta in Coppa Italia nazionale nella sconfitta per 4-2 al primo turno contro il Sudtirol il 4 agosto 2019.

«Corvino vanta un curriculum che dimostra la sua grande maturità in Serie D – si legge in una nota della società rossoblù – dove ha collezionato oltre 200 presenze. Muove i suoi primi passi nelle giovanili del Gallipoli, prima di trasferirsi al Nardò. Con i granata la prima annata in quarta serie nella quale colleziona 12 presenze condite con 4 gol. Vincenzo si sposta poi tra Brindisi, Monopoli e Chieti, oltre ai numerosi ritorni a Nardò, club con il quale l’attaccante raggiungerà le 100 presenze segnando oltre 30 reti.

Dopo l’ultima stagione in maglia granata, l’attaccante pugliese cambia aria: arriva per lui il Fasano, che all’epoca milita in Eccellenza. Corvino è protagonista di quella stagione, dove da vero e proprio trascinatore, con i suoi 13 gol, regala al Fasano la promozione in Serie D. Dopo la promozione in D il classe ’91 gioca altre due stagioni in maglia biancazzurra, prima della parentesi al Taranto, dove vince il campionato di Serie D nel 2021. Terminata la stagione con gli ionici, Corvino torna a Fasano, dove trascorre le ultime stagioni con grandi numeri e prestazioni.

Adesso, il centravanti sposa il progetto rossoblù, pronto a raggiungere altri record ed ulteriori traguardi. Queste le sue prime parole: “Mi ha colpito tantissimo la voglia di tutta la dirigenza, del mister, di portarmi a tutti i costi a Campobasso. Sono bastate soltanto due telefonate con allenatore, presidente e vice presidente, per farmi capire la voglia e la fame che c’è in questa città. Dobbiamo creare subito una famiglia per raggiungere presto i risultati, nel calcio è un aspetto fondamentale. Spero di poter offrire il massimo della mia esperienza al club e a tutti i giovani che verranno”.

Sui tifosi: “In questi giorni ho già potuto vedere il calore dei tifosi campobassani, sui social mi hanno mandato moltissimi messaggi, mi aspettavano impazienti. Perciò mi sento intanto di ringraziarli per queste loro dimostrazioni. Posso garantirgli che io assieme a tutti i miei compagni, ogni domenica usciremo dal campo con la maglietta bagnata, sudata, dando il massimo. Questa è la mia mentalità e la trasmetterò a tutti loro”».

Intanto, sempre per puntellare il reparto offensivo, il Campobasso pensa anche ad Antonio Di Nardo, nato nel 1998 a Napoli e a segno 11 volte con la Vastese nel raggruppamento F, sia pure senza riuscire ad evitare la retrocessione con la sconfitta nella finale playout con il Termoli nella scorsa stagione.

IN ALTO, VINCENZO CORVINO (FONTE: PAGINA FACEBOOK “IL NOBILE CALCIO”)