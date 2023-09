Serie D, Campobasso: cresce l’attesa per il debutto in casa con il Monterotondo

Il Campobasso Calcio dopo la convincente vittoria esterna (0-3) sul Vastogirardi nel I turno di coppa Italia, punta decisamente a recitare un ruolo da protagonista nel campionato nazionale di serie D. Finalmente la Lega Dilettanti ha reso noto il calendario delle partite con i Lupi che esordiranno domenica prossima, 10 settembre, in casa con il Monterotondo.

La rosa a disposizione di Mosconi sembra competitiva e i calciatori che ne fanno parte appaiono tecnicamente ed anagraficamente scelti con accortezza. Toccherà al tecnico oliare i meccanismi e far convivere proficuamente i calciatori giovani ed inesperti con gli “anziani” più navigati e sicuramente disposti a svolgere anche una funzione da chioccia.

Nel girone del Campobasso sono presenti squadre di notevole levatura per la categoria come la Sambenedettese, il Chieti, l’Aquila e lo United Riccione, senza considerare eventuali sorprese che ogni anno appaiono all’orizzonte come mine vaganti.

Facile immaginare la trepidante attesa della dirigenza campobassana che si è affannata per allestire una compagine agguerrita e competitiva in tutti i ruoli; l’ansia con cui allenatore e giocatori sono in attesa di cominciare questa avventura, ma soprattutto la tifoseria rossoblù che vuole tornare a sognare in grande.

Inutile negarlo, l’obiettivo del Campobasso è quello di salire in Lega Pro, la vecchia serie C. Il presidente Rizzetta vuole riportare i Lupi nel calcio che conta ed il primo step consiste nel raggiungere la promozione e, da contorno, il dirigente italo-americano ha espresso la volontà forte di creare una società sana e sostenibile coagulando tutte le componenti del capoluogo molisano attorno a questo progetto di rinascita, non solo calcistica.

Maurizio Colitti

FOTO PAGINA FACEBOOK “CAMPOBASSO FOOTBALL CLUB”