Serie D, Campobasso: colpo a centrocampo con l’esperto Luca Ricciardi dall’Fc Matese

Il calciatore laziale classe ’89 ha anche un passato in Serie B al Latina

Il Campobasso piazza un altro colpo di mercato in vista della prossima stagione in serie D con l’esperto centrocampista, Luca Ricciardi, proveniente dall’Fc Matese di cui era capitano. Il calciatore laziale ha anche un passato in Serie B al Latina (7 presenze nelle stagioni 2013-2014 e 2014-2015) e potrà mettere la sua esperienza a disposizione del gruppo guidato da mister Andrea Mosconi.

«Il classe 1989 nato a Gaeta e reduce dal biennio trascorso con l’FC Matese, nel girone F della Serie D – si legge in una nota della società rossoblù – porterà esperienza, grinta e anche un certo vizio per il gol al centrocampo rossoblù. Per Luca Ricciardi parla il curriculum: il centrocampista ha all’attivo presenze in Serie B con il Latina e ben otto stagioni in Serie C, con i laziali ma anche con le magliette di Pisa, Tuttocuoio, Racing Roma e Fermana, per un totale di 364 partite e ben 26 reti. Ad appena 16 anni esordisce col Gaeta in Eccellenza, da lì una cavalcata importante in piazze blasonate in giro per l’Italia.

Le prime dichiarazioni in rossoblù: “Dalla prima telefonata sia il mister che il direttore mi hanno fatto capire di volermi. Ho scelto Campobasso perché c’è un progetto importante, dove l’obiettivo più significativo sarà quello che ci daremo come gruppo, un gruppo che deve essere solido per raggiungere i traguardi. Sarà un campionato duro – aggiunge Ricciardi – perché più di qualche squadra si sta attrezzando bene. Poi tutte le partite vanno giocate, non esistono partite facili o difficili…chi si farà trovare più pronto porterà la posta in palio a casa. Noi sotto questo punto di vista dobbiamo lavorare al meglio per non sbagliare”».