Serie D, Campobasso: arriva l’under Kevin Zumpano, centrale classe 2005

«Kevin Zumpano – si legge in una nota del Campobasso Calcio – è ufficialmente rossoblù. Nativo di Bari, il giovane centrale classe 2005 va a rinforzare ulteriormente il pacchetto under del club. Cresciuto nell’Invicta Matera, per Kevin esperienze anche nelle giovanili della Pistoiese, Ternana, Monopoli e Nardò.

Queste le sue prime parole: “Negli ultimi anni sono cresciuto molto in campo e fuori, come persona. Adesso sono felice di cominciare questo nuovo capitolo della mia vita, un’esperienza con un grande gruppo, un mister grandioso ed una piazza che merita ben altri palcoscenici. Non ho dubbi che questa squadra farà bene”. Kevin è già a disposizione di mister Mosconi e dello staff tecnico al ritiro di Vinchiaturo».